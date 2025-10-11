Ô tô hư hỏng nặng do ngập nước, bảo hiểm có bồi thường?

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), nhiều tỉnh, thành miền Bắc như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội ngập lụt nặng. Hàng loạt xe ô tô bị ngâm trong nước, hư hỏng nghiêm trọng.

Trên một số diễn đàn liên quan tới bảo hiểm, nhiều chủ xe thắc mắc, lo ngại về vấn đề bồi thường bảo hiểm khi xe bị ngập nước.

Nhiều khách hàng băn khoăn có được chi trả quyền lợi khi xe bị ngập nước hay không ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chuyên gia tài chính Trần Hoàng Mạnh Việt phân tích, điều kiện đầu tiên để xe ô tô ngập nước được bảo hiểm là chủ xe đã mua bảo hiểm vật chất ô tô (hay còn gọi là bảo hiểm thân vỏ xe).

Khi đó, toàn bộ trường hợp tai nạn bất đắc dĩ xảy ra do thiên nhiên, khí hậu như động đất, mưa đá, lũ lụt, sét đánh, địa hình sạt lở…; xe trực tiếp gặp tai nạn do đâm xe khác, lật hoặc hỏa hoạn, cháy nổ…, nếu được doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm thẩm định hợp lý, người tham gia bảo hiểm sẽ được thanh toán các khoản chi phí cần thiết.

Khi xe bị ngập nước, một trong những điểm đáng quan tâm nhất là xe có bị thủy kích hay không. Đây là hiện tượng nước lọt vào động cơ qua đường hút gió dẫn đến tình trạng hư hỏng động cơ.

Ông Việt đặc biệt lưu ý, bảo hiểm vật chất là gói bảo hiểm tự nguyện. Nhiều người nhầm tưởng, cứ mua bảo hiểm vật chất ô tô là mặc nhiên có quyền lợi bảo hiểm thủy kích nhưng không phải. Đây là quyền lợi phải mua bổ sung. Mỗi công ty sẽ có quy định, điều khoản khác nhau về điều kiện chi trả bảo hiểm thủy kích.

Từ góc độ doanh nghiệp bảo hiểm, Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) thông tin, riêng khu vực Thái Nguyên, BSH đã ghi nhận 82 trường hợp xe ô tô bị ngập nước, thủy kích, trong đó 12 trường hợp bị ngập sâu. Số lượng vẫn tiếp tục cập nhật, dự kiến là gia tăng.

Ông Phạm Tuấn Khương, Giám đốc BSH Việt Bắc, cho biết BSH tại Thái Nguyên đang điều tiết xe về các tỉnh lân cận, nhưng đa phần vẫn xử lý ở địa bàn.

Thách thức lớn nhất lúc này là tình trạng khan hiếm và chậm trễ linh kiện. Do lượng đặt hàng tăng đột biến sau 2 đợt bão số 10 và số 11, nhiều hãng đang thông báo thời gian đặt các bộ phận, đặc biệt là thiết bị điện tử, có thể kéo dài đáng kể.

Khi nào xe không được bảo hiểm thủy kích?

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Tổng công ty bảo hiểm PVI, thông tin tính đến 9.10, PVI đã tiếp nhận 130 tổn thất về xe cơ giới do ảnh hưởng bởi cơn bão số 11, ước thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.

Ảnh hưởng của cơn bão số 10 và bão số 11, ngành bảo hiểm tiếp nhận 2.653 vụ tổn thất về xe cơ giới, ước thiệt hại hơn 76 tỉ đồng ẢNH: ĐAN THANH

Theo ông Vũ Ngọc Hưng, Trưởng ban Bảo hiểm xe cơ giới và con người của Bảo hiểm PVI, thông thường với xe bị ngập nước, đại diện PVI hướng dẫn chủ xe liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng để được tiếp nhận và hướng dẫn biện pháp xử lý ban đầu.

Tùy tình huống, khách hàng được khuyến nghị đẩy xe đến vị trí cao ráo hơn hoặc chờ cứu hộ. Sau cứu hộ, xe được kiểm tra, tháo dỡ toàn bộ bộ phận bị ướt để vệ sinh, sấy khô và giám định tổn thất.

Nếu chỉ ngập nước, chi phí thường dao động 10 - 20 triệu đồng, gồm kéo xe, tháo lắp, thay dầu, linh kiện hư hỏng, song nếu xảy ra thủy kích, mức chi phí có thể tăng vọt.

Khuyên khách hàng nên mua điều khoản bổ sung bảo hiểm thủy kích, ông Hưng lý giải: "Chi phí này không lớn, nhưng có thể bảo vệ xe trước thiệt hại nặng nề, có thể lên tới cả tỉ đồng nếu phải thay máy với các dòng xe sang".

Dù vậy, lưu ý quan trọng là điều khoản thủy kích sẽ không có hiệu lực trong trường hợp xe đã bị tắt máy do di chuyển vào vùng trũng ngập mà tài xế vẫn cố tình khởi động lại xe khiến nước tràn vào nhiều hơn, gây hư hỏng động cơ.

Ông Việt nhấn mạnh, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, nếu có thể, chủ xe phải liên hệ ngay phía bảo hiểm để thực hiện công tác xác minh. Với riêng bảo hiểm thủy kích, trong quá trình xem xét chi trả quyền lợi, chủ xe cần đọc kỹ điều khoản loại trừ để đảm bảo mình đã thực hiện đúng theo yêu cầu của bên bảo hiểm.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 10.10, do ảnh hưởng của 2 cơn bão số 10 và số 11, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tiếp nhận 3.748 thông tin thiệt hại về bảo hiểm phi nhân thọ, sức khoẻ; ước tính thiệt hại 1.674 tỉ đồng. Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới là 2.653 vụ, thiệt hại ước tính hơn 76 tỉ đồng.



