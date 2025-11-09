Đường bị lũ cuốn trôi, hơn 1.100 người dân phía tây Gia Lai bị cô lập

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), trên địa bàn phía tây Gia Lai có mưa to đến rất to gây lũ trên các sông suối. Nhiều vùng bị ngập lụt, đường sá bị tắc do lũ cuốn trôi.

Tại làng Hrách, xã Sró (H.Krông Pa, Gia Lai cũ), lũ dữ đã cuốn trôi một đoạn đường bê tông dài khoảng 120 m dẫn vào làng. Lũ đã gây sạt lở, đứt gãy một đoạn khác dài khoảng 50 m. Hai vị trí bị sạt lở, đứt gãy này khiến người dân không thể di chuyển ra bên ngoài bằng các phương tiện giao thông.

Một đoạn đường bê tông dài khoảng 120 m vào làng Hrách, xã Sró bị lũ cuốn trôi ẢNH: CTV

Theo thông tin từ UBND xã Sró, hiện có hơn 330 hộ với 1.172 nhân khẩu của làng Hrách đang bị cô lập do đường bị lũ cuốn trôi, không thể di chuyển bằng các phương tiện giao thông ra bên ngoài.

Tình trạng lũ cuốn trôi đường đã gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân, việc học tập của con em trong làng. Trước tình hình trên, UBND xã Sró đã chỉ đạo lực lượng chốt chặn và có những cảnh báo kịp thời tại khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp khi người dân bị cô lập.

Chủ tịch UBND xã Sró, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: "Chúng tôi đang triển khai khẩn trương làm một đoạn đường tạm để dân đi lại. Địa phương đã có văn bản báo cáo và đề nghị cấp trên sớm kiểm tra tình hình để có phương án xử lý sớm, giúp bà con thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển nông sản và đưa đón con em đến trường".



Nhiều tuyến đường ở phía tây Gia Lai bị hư hại do lũ ẢNH: CTV

Ngoài xã Sró, mưa lũ do bão Kalmaegi (bão số 13) cũng làm nhiều tuyến đường, cầu cống ở H.Krông Pa cũ bị hư hại, đất đá sạt lở nghiêm trọng. Công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai khẩn trương, song do thiệt hại lớn nên đời sống người dân vùng lũ vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi đã gây mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về làm ngập lụt nhiều nhà dân, diện tích hoa màu. Tại buôn Jứ, xã Ia Tul (H.Krông Pa cũ) đã chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy: 207 hộ dân với 800 người ồ ạt đổ về Trường tiểu học và THCS Quang Trung cùng Nhà văn hóa buôn Ia Rniu để tránh lũ. Người dân mang theo chăn màn, nhu yếu phẩm, gia súc, gia cầm cũng được đưa đến nơi an toàn trước khi nước dâng cao.

Trụ sở UBND xã Ia Sao ngập sâu trong nước lũ ẢNH: TRẦN HIẾU

Tại xã Ia Sao (TX.Ayun Pa cũ), nhiều khu vực cũng bị ngập lụt. Cầu cây Sung trên tuyến quốc lộ 25 bị ngập, ách tắc nhiều giờ. Trụ sở xã Ia Sao cũng ngập sâu trong nước. Nhiều địa phương ở phía tây Gia Lai cũng bị ngập lụt, ảnh hưởng đến giao thông và hoa màu của người dân.