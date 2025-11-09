Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đường bị lũ cuốn trôi, hơn 1.100 người dân phía tây Gia Lai bị cô lập

Trần Hiếu
Trần Hiếu
09/11/2025 16:34 GMT+7

Hơn 1.100 người dân ở làng Hrách, xã Sró (Gia Lai) đang bị cô lập do một đoạn đường vào làng đã bị lũ cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), trên địa bàn phía tây Gia Lai có mưa to đến rất to gây lũ trên các sông suối. Nhiều vùng bị ngập lụt, đường sá bị tắc do lũ cuốn trôi.

Tại làng Hrách, xã Sró (H.Krông Pa, Gia Lai cũ), lũ dữ đã cuốn trôi một đoạn đường bê tông dài khoảng 120 m dẫn vào làng. Lũ đã gây sạt lở, đứt gãy một đoạn khác dài khoảng 50 m. Hai vị trí bị sạt lở, đứt gãy này khiến người dân không thể di chuyển ra bên ngoài bằng các phương tiện giao thông.

Hơn 1 . 100 Người dân Hrách bị cô lập do lũ cuốn trôi đường vào làng - Ảnh 1.

Một đoạn đường bê tông dài khoảng 120 m vào làng Hrách, xã Sró bị lũ cuốn trôi

ẢNH: CTV

Theo thông tin từ UBND xã Sró, hiện có hơn 330 hộ với 1.172 nhân khẩu của làng Hrách đang bị cô lập do đường bị lũ cuốn trôi, không thể di chuyển bằng các phương tiện giao thông ra bên ngoài. 

Tình trạng lũ cuốn trôi đường đã gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân, việc học tập của con em trong làng. Trước tình hình trên, UBND xã Sró đã chỉ đạo lực lượng chốt chặn và có những cảnh báo kịp thời tại khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp khi người dân bị cô lập.

Chủ tịch UBND xã Sró, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: "Chúng tôi đang triển khai khẩn trương làm một đoạn đường tạm để dân đi lại. Địa phương đã có văn bản báo cáo và đề nghị cấp trên sớm kiểm tra tình hình để có phương án xử lý sớm, giúp bà con thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển nông sản và đưa đón con em đến trường".

Hơn 1.100 người dân phía tây Gia Lai bị cô lập do lũ cuốn trôi đường - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường ở phía tây Gia Lai bị hư hại do lũ

ẢNH: CTV

Ngoài xã Sró, mưa lũ do bão Kalmaegi (bão số 13) cũng làm nhiều tuyến đường, cầu cống ở H.Krông Pa cũ bị hư hại, đất đá sạt lở nghiêm trọng. Công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai khẩn trương, song do thiệt hại lớn nên đời sống người dân vùng lũ vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi đã gây mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về làm ngập lụt nhiều nhà dân, diện tích hoa màu. Tại buôn Jứ, xã Ia Tul (H.Krông Pa cũ) đã chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy: 207 hộ dân với 800 người ồ ạt đổ về Trường tiểu học và THCS Quang Trung cùng Nhà văn hóa buôn Ia Rniu để tránh lũ. Người dân mang theo chăn màn, nhu yếu phẩm, gia súc, gia cầm cũng được đưa đến nơi an toàn trước khi nước dâng cao.

Hơn 1.100 người dân phía tây Gia Lai bị cô lập do lũ cuốn trôi đường - Ảnh 2.

Trụ sở UBND xã Ia Sao ngập sâu trong nước lũ

ẢNH: TRẦN HIẾU

Tại xã Ia Sao (TX.Ayun Pa cũ), nhiều khu vực cũng bị ngập lụt. Cầu cây Sung trên tuyến quốc lộ 25 bị ngập, ách tắc nhiều giờ. Trụ sở xã Ia Sao cũng ngập sâu trong nước. Nhiều địa phương ở phía tây Gia Lai cũng bị ngập lụt, ảnh hưởng đến giao thông và hoa màu của người dân. 

Tin liên quan

Xóm nhỏ bị cô lập, người dân dùng ghe tiếp tế lương thực sau bão Kalmaegi

Xóm nhỏ bị cô lập, người dân dùng ghe tiếp tế lương thực sau bão Kalmaegi

Sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền, nước lũ trên sông lên nhanh khiến xóm nhỏ Đồng Cháy ở Đắk Lắk bị nước lũ cô lập hoàn toàn, người dân phải đợi hỗ trợ lương thực bằng ghe nhỏ.

Gia Lai và Đắk Lắk chịu thiệt hại hạ tầng điện nặng nhất do bão Kalmaegi

Sơ tán dân tránh bão Kalmaegi là cuộc di dời lớn nhất lịch sử tỉnh Gia Lai

Khám phá thêm chủ đề

lũ cuốn trôi Bão Kalmaegi quốc lộ 25 Gia Lai lũ lụt bão số 13
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận