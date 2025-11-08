Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xóm nhỏ bị cô lập, người dân dùng ghe tiếp tế lương thực sau bão Kalmaegi

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
08/11/2025 17:19 GMT+7

Sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền, nước lũ trên sông lên nhanh khiến xóm nhỏ Đồng Cháy ở Đắk Lắk bị nước lũ cô lập hoàn toàn, người dân phải đợi hỗ trợ lương thực bằng ghe nhỏ.

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào trưa 8.11, tại xóm Đồng Cháy, thôn Phước Lương, xã Ô Loan, Đắk Lắk (H.Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), nước lũ vẫn còn ngập sâu từ 1 - 2 m, biến cả khu xóm thành một “ốc đảo” giữa biển nước sau bão Kalmaegi. Con đường độc đạo dẫn vào xóm chìm trong dòng lũ đục khiến 218 hộ dân bị cô lập hoàn toàn gần 2 ngày nay.

Xóm nhỏ bị cô lập, người dân phải dùng ghe tiếp tế lương thực sau bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Xóm Đồng Cháy, thôn Phước Lương, xã Ô Loan (H.Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ) bị cô lập hoàn toàn gần 2 ngày nay

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Xóm nhỏ bị cô lập, người dân phải dùng ghe tiếp tế lương thực sau bão Kalmaegi - Ảnh 2.

218 hộ dân tại thôn Đồng Cháy bị cô lập hoàn toàn

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Người dân nhìn nhau qua khoảng cách nước mênh mông, chờ từng chuyến ghe của lực lượng cứu trợ và người dân tình nguyện từ ngoài bờ chèo vào mang theo mì tôm, nước lọc, bánh mì và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Xóm nhỏ bị cô lập, người dân phải dùng ghe tiếp tế lương thực sau bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Để hỗ trợ lương thực cho người dân, lực lượng chức năng phải dùng ghe nhỏ

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Bà Phạm Thị Xuyến (67 tuổi) kể: “Nước lũ về bất ngờ, nước sông lên nhanh làm ngập hết cả xóm. Nhà tôi nước vào cả mét, đồ đạc kê sao cũng không kịp. Đến sáng nay nước có rút xuống chút nhưng đường vào xóm vẫn còn ngập sâu. Từ hôm qua đến giờ, cả xóm coi như bị cô lập trong nước”.

Xóm nhỏ bị cô lập, người dân phải dùng ghe tiếp tế lương thực sau bão Kalmaegi - Ảnh 4.

Theo người dân, xóm Đồng Cháy nằm ở vùng trũng, xung quanh là ruộng lúa rộng. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước đổ về khiến khu vực này nhanh chóng bị ngập

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Xóm nhỏ bị cô lập, người dân phải dùng ghe tiếp tế lương thực sau bão Kalmaegi - Ảnh 5.

Những chuyến hàng lương thực được hỗ trợ cho người dân xóm Đồng Cháy

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo người dân, xóm Đồng Cháy nằm ở vùng trũng, xung quanh là ruộng lúa rộng và một con sông nhỏ chảy qua. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước đổ về khiến khu vực này nhanh chóng bị ngập.

Bà Đặng Thị Hóa (64 tuổi) chia sẻ: “Bão Kalmaegi đi qua đã làm tốc mái tôn nhà tôi, chưa kịp sửa chữa thì nước lũ ập đến không biết xoay sở làm sao. Giếng cũng bị ngập, không có nước sạch để dùng. Toàn bộ nước uống, lương thực đều phải chờ người bên ngoài chèo ghe vào hỗ trợ”.

Xóm nhỏ bị cô lập, người dân phải dùng ghe tiếp tế lương thực sau bão Kalmaegi - Ảnh 6.

Lương thực hỗ trợ cho người dân xóm Đồng Cháy được chuyên chở bằng ghe nhỏ

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Sáng cùng ngày, các đoàn thiện nguyện, thanh niên địa phương và lực lượng cơ sở đã tổ chức vận chuyển thực phẩm trên các ghe để đưa đến từng hộ dân. Việc tiếp cận người dân trong xóm đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo vì nhiều đoạn nước chảy xiết, dòng xoáy mạnh.

Xóm nhỏ bị cô lập, người dân phải dùng ghe tiếp tế lương thực sau bão Kalmaegi - Ảnh 7.

Những phần cơm từ thiện được gửi đến tay người dân

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Xóm nhỏ bị cô lập, người dân phải dùng ghe tiếp tế lương thực sau bão Kalmaegi - Ảnh 8.

Nhà dân tại thôn Phước lương bị ngập nước

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ông Nguyễn Văn Tú, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Phước Lương, cho biết: “Toàn thôn có 218 hộ ở khu Đồng Cháy đang bị cô lập hoàn toàn. Hôm qua (7.11), nước lên vào nhà dân chừng 1 m. Đến sáng nay đã rút bớt nhưng bà con vẫn chưa thể ra ngoài được. Mọi nhu yếu phẩm đều được đưa vào thôn bằng ghe. Ngoài xóm có nhóm người dân tự nguyện đứng ra nhận hàng rồi chia nhau chèo ghe phát đến từng nhà”.

Nhà tốc mái, 7 người co ro trong nhà vệ sinh suốt đêm giữa bão Kalmaegi

Nhà tốc mái, 7 người co ro trong nhà vệ sinh suốt đêm giữa bão Kalmaegi

Giữa đêm bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua Đắk Lắk, 7 người trong gia đình bà Tố Thị Kim Oanh phải trú suốt đêm trong nhà vệ sinh vì gió mạnh khiến căn nhà tốc mái.

Quảng Ngãi thiệt hại hơn 306 tỉ đồng sau bão Kalmaegi: Nhiều địa phương tan hoang

Bão Kalmaegi khiến 8 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng

