Bão Kalmaegi khiến 8 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng

244 nhà bị sập (Quảng Ngãi 20 nhà, Gia Lai 199 nhà, Đắk Lắk 25 nhà); 17.562 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Quảng Ngãi 756 nhà, Gia Lai 12.447 nhà, Đắk Lắk 4.359 nhà); 8.501 nhà ngập; 21 tàu bị chìm; 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 3.721 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ; 3.944 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng; 31 sự cố lưới điện 110 kV; 449 cột điện bị gãy đổ; 1.603.637 khách hàng bị mất điện; đã khôi phục 315.016 khách hàng; hiện còn 1.288.621 khách hàng bị mất điện. Ước tính thiệt hại ban đầu: 7.050 tỉ đồng.

Đường Đặng Văn Chấn (P.Quy Nhơn Nam) ngổn ngang mái tôn, khung sắt sáng 7.11 ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Gia Lai trong khoảng lặng sau bão

Sáng 7.11, khi gió ngừng gào và mưa dứt rơi, người dân Gia Lai bắt đầu trở về nhà sau khi đi tránh bão. Trên đường Đặng Văn Chấn (P.Quy Nhơn Nam), cây xanh bật gốc, mái tôn vương vãi, khung sắt cong queo nằm chồng lên nhau. Sáu ngôi nhà tốc mái hoàn toàn, nhiều ngôi khác xiêu vẹo, vách tường loang lổ bùn. Ông Mai Văn Nghĩa, người dân KP.13, vẫn chưa hết bàng hoàng: "Chưa bao giờ tôi thấy cơn bão nào dữ dội như thế. Gió mạnh đến mức nhấc bổng cả mái nhà, hất xà gồ sang tận tầng 4 nhà bên. Vợ tôi may kịp chạy vào Bệnh viện Quân y 13 tránh bão, chứ không biết chuyện gì đã xảy ra".

Không xa đó, bà Phạm Thị Ngọc (71 tuổi, đường Hoàng Văn Thụ) ngồi thẫn thờ bên căn nhà cấp 4 bị tốc mái. Mấy ngày qua, hai chị em bà xin tá túc nhà hàng xóm để tránh bão. Khi trở lại, chỉ còn đống đổ nát. "Nhà giờ chỉ còn tường trơ, mái tôn bay mất. Chúng tôi phải ở nhờ thôi, chứ đâu dám vào, sập lúc nào chẳng hay…", bà Ngọc không cầm được nước mắt.

Ở Khu kinh tế Nhơn Hội, hai nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Lâm Phát, mỗi xưởng hơn 1.000 m², bị thổi bay mái. Ông Võ Đình Long, giám đốc công ty, vẫn còn vết thương trên trán do mảnh tôn cắt: "Hai nhà xưởng vừa hoàn thành, đầu tư gần 20 tỉ đồng. Sau một đêm, tất cả thành phế liệu".

Một ngôi nhà ở làng biển Đề Gi bị sập hoàn toàn sau bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong ngày 7.11, ngành điện lực và các nhà mạng tập trung khắc phục hậu quả của bão. Tuy nhiên, đến tối 7.11, nhiều khu vực tại đông Gia Lai vẫn chưa có điện.

Nhiều làng biển điêu đứng

Tại vùng biển Đề Gi (xã Đề Gi, Gia Lai) cách đó gần 50 km, cảnh tượng chẳng khá hơn. Cả làng biển tan hoang, cây cối ngổn ngang, tường gạch sụp đổ, bàn ghế nằm lẫn trong cát. Rừng dương cổ thụ từng che chở làng chài giờ đổ rạp, thân cây bị gió lóc sạch vỏ. Ông Nguyễn Văn Tèo (48 tuổi, xã Đề Gi), chủ một nhà hàng tiệc cưới bên biển, ngậm ngùi: "Đầu năm tôi đầu tư gần 1 tỉ đồng dựng nhà hàng, chưa kịp thu hồi vốn thì giờ chỉ còn sắt vụn. Cả đời tích cóp tan theo gió bão".

Theo người dân, hàng chục quán ăn, nhà hàng trong khu vực bị phá hủy, thiệt hại mỗi nơi ước từ 500 triệu - hơn 1 tỉ đồng. Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cát Khánh, giọng trầm xuống: "Ba xã Đề Gi, Cát Tiến và Ngô Mây có khoảng 800 căn nhà hư hại 30 - 70%, riêng thôn An Quang Đông có 12 nhà sập hoàn toàn; 18 tàu chìm, 2 thuyền mất tích, 34 lồng bè bị phá hủy".

Tàu cá ở làng biển Đề Gi bị lật do bão số 13 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại xã An Lương, những con tàu vừa kịp tránh bão giờ nằm ngổn ngang bên bờ đầm nước ngọt. Ông Văn Bá Dũng (44 tuổi) ngồi lặng nhìn con tàu 380 mã lực bị hất lên bờ đá, chiếc còn lại lật nghiêng giữa dòng. "Mỗi chiếc tàu nặng cả trăm tấn mà gió cũng thổi bay được. Bão này thật quá sức tưởng tượng. Việc đưa tàu xuống nước cần cần cẩu lớn, nên chuyến ra khơi sắp tới chưa biết đến bao giờ mới khởi hành", ông Dũng chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền vào cuộc. "Không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở, không ai phải sống màn trời chiếu đất", ông Tuấn nhấn mạnh và chỉ đạo khẩn trương sửa chữa hạ tầng giao thông, bệnh viện, trường học, đảm bảo học sinh trở lại lớp trước 10.11, đồng thời xây lại nhà bị sập trước 20.1.2026.

Quảng Ngãi tiếp tục tìm kiếm người mất tích Ba người mất tích đều ở huyện đảo Lý Sơn, gồm: anh Lê Văn Sanh (37 tuổi), Phan Duy Quang (47 tuổi) và Dương Quang Cường (47 tuổi), do bất cẩn bị sóng lớn cuốn trôi lúc 15 giờ 30 ngày 6.11. Sáng 7.11, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm, Bộ Quốc phòng đã huy động trực thăng của Sư đoàn Không quân 372 tham gia cứu nạn, song đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích các nạn nhân. Cũng tại Quảng Ngãi, ở xã Vạn Tường, sóng lớn đánh hư tuyến đường dẫn ra bến cá thôn An Cường dài khoảng 500 m; xã Long Phụng sạt lở 230 m đường ven biển. Phạm Anh - Hải Phong