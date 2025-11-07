Nhà dân, kè và đường ven biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão Kalmaegi

Chiều 7.11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết bão Kalmaegi đã làm địa phương thiệt hại nghiêm trọng.

Tại cảng cá Lý Sơn, sóng lớn đánh hư hỏng mặt nền bê tông, bong tróc nhiều vị trí. Hơn 7 km tuyến kè quanh đảo bị sóng biển tràn qua, lấp đầy đất đá, cây cối, khiến giao thông tê liệt. Một tàu cá bị sóng đánh vỡ nát, một chiếc khác trôi dạt lên bờ; 1 lồng bè nuôi thủy sản bị cuốn trôi, 1 hồ ốc hương hơn 200 m² bị phá hỏng, 100 ha đất canh tác bị ngập úng, ước tính thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng.

Quán của người dân thôn Châu Me, P.Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) bị hư hỏng ẢNH: HẢI PHONG

Ngay sau bão, chính quyền và các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, Đoàn viên thanh niên đã ra quân thu dọn đất đá, khơi thông các tuyến đường quanh đảo.

Sửa lại ngôi nhà cho dân ở xã Tịnh Khê ẢNH: H.PHƯƠNG

Tại xã Tịnh Khê, triều cường đêm 6.11 và rạng sáng 7.11 làm 157 ngôi nhà bị hư hỏng, riêng thôn An Vĩnh có 95 nhà. Tuyến đê bao ứng phó biến đổi khí hậu ở thôn Kỳ Xuyên bị sạt lở hơn 30 m, trong khi kè biển do người dân tự xây tại xóm Vĩnh Bình và Vĩnh Hiệp (thôn An Vĩnh) bị phá hủy hoàn toàn.

Đường bê tông ở thôn An Cường, xã Vạn Tường hư hỏng hoàn toàn ẢNH: Q.LIÊN

Lãnh đạo xã Vạn Tường kiểm tra thiệt hại ở thôn An Cường ẢNH: Q.LIÊN

Ở xã Vạn Tường, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã, cho biết sóng lớn đánh vỡ 500 m đường bê tông nối ra bến cá xóm Hải Thạnh (thôn An Cường). Hai tàu cá nhỏ của ngư dân thôn Phước Thiện bị chìm, hơn 50 thúng chai và 80 tấm lưới bị hư hỏng, trôi dạt. Chính quyền xã đã thuê phương tiện khắc phục tạm thời để người dân đi lại.

Ngôi nhà ở thôn Châu Me, P.Sa Huỳnh bị hư hỏng ẢNH: H.P

Tại P.Sa Huỳnh, bão làm 200 ngôi nhà ngập nước, khoảng 20 nhà tốc mái hiên và 15 quán ven biển bị hư hỏng. Cát biển vùi lấp 200 m tuyến kè chắn sóng thôn Thạch By 2. Trong ngày 7.11, 70 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ đã phối hợp với chính quyền giúp người dân san lấp cát, dọn dẹp nhà cửa và khắc phục hậu quả.

Đường bê tông ven biển xã An Phú bị gãy đứt ẢNH: H.THUẬN

Còn tại xã An Phú (Quảng Ngãi), lốc xoáy trong bão Kalmaegi làm 70 nhà bị thiệt hại, trong đó 10 nhà tốc mái hoàn toàn. Ông Trần Ngọc Xôn, Phó chủ tịch UBND xã này cho biết, hơn 5 km đường giao thông bị hư hỏng, 100 m đê, kè Nghĩa An sạt lở, lòng sông Phú Thọ đoạn qua thôn Tân Thạnh - Phổ Trung bị bồi lấp nặng.

"Lực lượng dân quân cùng các đoàn thể địa phương đang giúp người dân dựng lại nhà, thu dọn, sớm ổn định cuộc sống sau bão", ông Xôn nói.