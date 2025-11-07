Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhà dân, kè và đường ven biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão Kalmaegi

Phạm Anh - Hải Phong
07/11/2025 18:23 GMT+7

Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) đã gây thiệt hại nặng nề ở tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là các khu vực ven biển khi triều cường, sóng lớn và lốc xoáy liên tiếp tàn phá, để lại cảnh tan hoang.

Chiều 7.11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết bão Kalmaegi đã làm địa phương thiệt hại nghiêm trọng.

Tại cảng cá Lý Sơn, sóng lớn đánh hư hỏng mặt nền bê tông, bong tróc nhiều vị trí. Hơn 7 km tuyến kè quanh đảo bị sóng biển tràn qua, lấp đầy đất đá, cây cối, khiến giao thông tê liệt. Một tàu cá bị sóng đánh vỡ nát, một chiếc khác trôi dạt lên bờ; 1 lồng bè nuôi thủy sản bị cuốn trôi, 1 hồ ốc hương hơn 200 m² bị phá hỏng, 100 ha đất canh tác bị ngập úng, ước tính thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng.

Nhà dân, kè và đường ven biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão Kalmaegi- Ảnh 1.

Quán của người dân thôn Châu Me, P.Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) bị hư hỏng

ẢNH: HẢI PHONG

Ngay sau bão, chính quyền và các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, Đoàn viên thanh niên đã ra quân thu dọn đất đá, khơi thông các tuyến đường quanh đảo.

Nhà dân, kè và đường ven biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão Kalmaegi- Ảnh 2.

Sửa lại ngôi nhà cho dân ở xã Tịnh Khê

ẢNH: H.PHƯƠNG

Tại xã Tịnh Khê, triều cường đêm 6.11 và rạng sáng 7.11 làm 157 ngôi nhà bị hư hỏng, riêng thôn An Vĩnh có 95 nhà. Tuyến đê bao ứng phó biến đổi khí hậu ở thôn Kỳ Xuyên bị sạt lở hơn 30 m, trong khi kè biển do người dân tự xây tại xóm Vĩnh Bình và Vĩnh Hiệp (thôn An Vĩnh) bị phá hủy hoàn toàn.

Nhà dân, kè và đường ven biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão Kalmaegi- Ảnh 3.

Đường bê tông ở thôn An Cường, xã Vạn Tường hư hỏng hoàn toàn

ẢNH: Q.LIÊN

Nhà dân, kè và đường ven biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão Kalmaegi- Ảnh 4.

Lãnh đạo xã Vạn Tường kiểm tra thiệt hại ở thôn An Cường

ẢNH: Q.LIÊN

xã Vạn Tường, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã, cho biết sóng lớn đánh vỡ 500 m đường bê tông nối ra bến cá xóm Hải Thạnh (thôn An Cường). Hai tàu cá nhỏ của ngư dân thôn Phước Thiện bị chìm, hơn 50 thúng chai80 tấm lưới bị hư hỏng, trôi dạt. Chính quyền xã đã thuê phương tiện khắc phục tạm thời để người dân đi lại.

Nhà dân, kè và đường ven biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão Kalmaegi- Ảnh 5.

Ngôi nhà ở thôn Châu Me, P.Sa Huỳnh bị hư hỏng

ẢNH: H.P

Tại P.Sa Huỳnh, bão làm 200 ngôi nhà ngập nước, khoảng 20 nhà tốc mái hiên15 quán ven biển bị hư hỏng. Cát biển vùi lấp 200 m tuyến kè chắn sóng thôn Thạch By 2. Trong ngày 7.11, 70 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ đã phối hợp với chính quyền giúp người dân san lấp cát, dọn dẹp nhà cửa và khắc phục hậu quả.

Nhà dân, kè và đường ven biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão Kalmaegi- Ảnh 6.

Đường bê tông ven biển xã An Phú bị gãy đứt

ẢNH: H.THUẬN

Còn tại xã An Phú (Quảng Ngãi), lốc xoáy trong bão Kalmaegi làm 70 nhà bị thiệt hại, trong đó 10 nhà tốc mái hoàn toàn. Ông Trần Ngọc Xôn, Phó chủ tịch UBND xã này cho biết, hơn 5 km đường giao thông bị hư hỏng, 100 m đê, kè Nghĩa An sạt lở, lòng sông Phú Thọ đoạn qua thôn Tân Thạnh - Phổ Trung bị bồi lấp nặng.

"Lực lượng dân quân cùng các đoàn thể địa phương đang giúp người dân dựng lại nhà, thu dọn, sớm ổn định cuộc sống sau bão", ông Xôn nói.

Khám phá thêm chủ đề

