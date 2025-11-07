Quân đội, công an, thanh niên giúp dân dựng lại nhà sau bão Kalmaegi

Ngày 6.11, khi người dân xã Long Phụng (Quảng Ngãi) vừa chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi một trận lốc xoáy bất ngờ ập tới vào lúc 17 giờ 45 khiến gió giật mạnh làm nhiều nhà dân ở thôn Vinh Phú, Thanh Long, Mỹ Khánh và thôn 7 bị cuốn phăng, nhiều tài sản bị thổi bay, hư hỏng.

Trận lốc xoáy đã làm hư hỏng 45 ngôi nhà, rất may không gây thương vong về người. Chính quyền địa phương đã vận động các đơn vị nhanh chóng vào cuộc dựng lại nhà, khắc phục thiệt hại, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ngày 7.11, ông Nguyễn Tấn Lộc (ở thôn Vinh Phú) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc: "Lốc xoáy ập đến quá nhanh, nhà tôi bị tốc mái hoàn toàn, đồ đạc hư hỏng gần hết. Đêm qua cả gia đình chỉ biết trú tạm ở nhà hàng xóm. Sáng nay thấy bộ đội đến hỗ trợ lợp lại mái nhà, chúng tôi thật sự rất xúc động".

Lực lượng quân đội Quảng Ngãi giúp người dân xã Long Phụng lợp lại nhà sau bão ẢNH: HẢI PHONG

Nhận được tin báo từ chính quyền địa phương, sáng 7.11, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đội xung kích Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng dân quân đã có mặt tại các điểm bị thiệt hại để hỗ trợ người dân.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng quân đội đã được điều động ngay trong đêm để chuẩn bị phương tiện, dụng cụ. "Ngay khi nắm được thông tin 45 ngôi nhà bị tốc mái, chúng tôi đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường từ sáng sớm. Mục tiêu là giúp người dân sửa chữa nhà cửa trong thời gian sớm nhất", đại tá Sơn nói.

Đại tá Sơn cũng cho biết thêm, lực lượng quân đội sẽ duy trì quân số từ ngày 7 - 11.11 để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước khi tiếp tục chuẩn bị ứng phó bão số 14 dự báo sắp vào Biển Đông.

Bộ đội giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13 ẢNH: HẢI PHONG

Tại hiện trường, các chiến sĩ bộ đội chia thành từng tổ nhỏ, người vận chuyển tôn, người dựng lại xà gồ, người phụ lợp mái, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, ấm áp tình quân - dân.

Không chỉ có lực lượng quân đội, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi gồm Công an xã Long Phụng, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông cùng đoàn viên thanh niên địa phương cũng đã có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ người dân.

Các lực lượng phối hợp lợp lại ngói cho hơn 10 ngôi nhà bị tốc mái nặng, đồng thời thu gom vật liệu rơi vãi, phát quang cây cối bị đổ ngã giúp thông thoáng đường đi.

Lực lượng công an, đoàn viên thanh niên tham gia giúp người dân lợp, sửa chữa nhà dân bị hư hỏng do bão ẢNH: HẢI PHONG

Bà Lê Thị Kim Cúc (59 tuổi, ở thôn Thanh Long) kể lại lúc lốc xoáy ập đến: "Nghĩ bão đêm khuya mới vào, ai dè mới 18 giờ hơn đã nghe gió rít, ngói rơi ầm ầm. Hai vợ chồng tôi chạy ra ngoài còn chưa kịp mang theo gì. Lúc quay lại thì mái nhà đã bay hết".

Chồng bà Cúc là ông Lê Tuấn Tụ (66 tuổi) xúc động, nói: "Nếu công an xã và đoàn thanh niên không đến sớm chắc tôi không biết bắt đầu từ đâu. Căn nhà chúng tôi dành dụm cả đời, nhìn tan hoang mà rớt nước mắt. Nhờ các anh dựng lại bộ khung, lợp lại tôn, vợ chồng tôi yên tâm hơn nhiều".

Anh Trần Quang Tiến, Phó bí thư Đoàn xã Long Phụng cho biết ngay sau khi bão tan, Đoàn xã đã huy động đoàn viên từ các thôn đến hỗ trợ người dân.

"Ưu tiên đầu tiên là những hộ có nhà tốc mái nặng, người già neo đơn, hộ chính sách. Chúng tôi vừa giúp dân lợp mái, vừa phụ dọn đồ đạc, lau dọn nhà cửa để bà con sớm ổn định cuộc sống", anh Tiến nói.

Màu áo xanh thanh niên có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân khi bão tan ẢNH: HẢI PHONG

Sự có mặt kịp thời của các lực lượng chức năng đã giúp người dân phần nào vơi bớt khó khăn sau thiên tai. Trong lúc mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh thần đoàn kết, sẻ chia ấy trở thành điểm tựa để người dân yên tâm ổn định lại cuộc sống.

Một số hình ảnh lực lượng quân đội, công an, Đoàn viên thanh niên giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão Kalmaegi tại địa bàn Quảng Ngãi do PV Thanh Niên ghi nhận hôm nay 7.11:

Lực lượng Công an Quảng Ngãi giúp dân sửa nhà sau bão số 13 ẢNH: HẢI PHONG

Lực lượng quân đội lợp nhà cho người dân ẢNH: HẢI PHONG

Đoàn viên thanh niên xã Long Phụng tham gia cùng lực lượng công an giúp người dân lợp nhà ẢNH: HẢI PHONG

Lực lượng quân đội giúp người dân xã An Phú, Quảng Ngãi cào cát khi triều cường dâng cao gây bồi lấp ẢNH: TRỌNG QUỐC

Quân đội dọn bê tông tuyến đường bị sạt lở do triều cường tàn phá ẢNH: TRỌNG QUỐC

Lực lượng công an cùng người dân khắc phục thiệt hại sau bão ẢNH: HẢI PHONG

Cảnh sát cơ động giúp người dân dọn dẹp sau bão ẢNH: HẢI PHONG



