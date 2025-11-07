Ven biển Đà Nẵng ngổn ngang sau bão Kalmaegi, các đội hình xung kích ra quân

Sáng nay 7.11, ngay sau khi bão Kalmaegi suy yếu và tan dần, Công an P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã huy động các cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh cơ sở phối hợp với bộ đội và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn khẩn trương khắc phục hậu quả.

Ven biển TP.Đà Nẵng, sóng lớn đánh dạt cát lên mặt đường Hoàng Sa ẢNH: H.Đ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực ven biển Hoàng Sa (P.Sơn Trà) chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió lớn và sóng mạnh. Sóng biển đánh dạt cát, rác tràn lên mặt đường, có đoạn dày cả gang tay, gây cản trở giao thông.

Từ sáng sớm, thời tiết tại TP.Đà Nẵng sau bão có nắng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an cùng đoàn viên, thanh niên, dân quân các phường Sơn Trà, An Hải cùng với Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức thu dọn cát, rác, chặt tỉa cây ngã đổ.

Các lực lượng phối hợp dọn cát, rác ở đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa ẢNH: H.Đ

Bà Lê Thị Thanh Hòa (trú P.Sơn Trà) chia sẻ: “Từ tối 6.11 sóng biển đánh mạnh, cuốn cát và rác tràn lên đường. Sáng nay thấy công an, bộ đội và thanh niên cùng nhau dọn dẹp, chúng tôi rất yên tâm vì mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường”.

Lãnh đạo Công an P.Sơn Trà cho biết đơn vị huy động toàn bộ lực lượng phối hợp các ban ngành, đoàn thể triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả, dọn vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị, giúp người dân ổn định sinh hoạt.

Sóng biển đánh tràn khiến cát, rác phủ kín nhiều đoạn đường ven biển TP.Đà Nẵng, lực lượng vũ trang cùng người dân nỗ lực dọn dẹp

“Phương châm là nhanh chóng, chủ động, không để người dân bị gián đoạn đi lại, sinh hoạt sau bão Kalmaegi”, lãnh đạo Công an P.Sơn Trà nói.

Sáng nay, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão Kalmaegi.

Các tổ công tác cơ động đến từng khu dân cư giúp dân dựng lại mái tôn, thu dọn cây đổ, khơi thông cống rãnh, di chuyển tài sản, hỗ trợ khẩn cấp các hộ khó khăn.



Căn nhà của ông Phan Tấn Mỹ bị tốc phần mái ngói trong đêm 6.11 do ảnh hưởng bão ẢNH: GIANG BIÊN

Công an TP.Đà Nẵng cũng triển khai công tác tiêu độc, khử khuẩn tại các trụ sở công an xã, phường và đơn vị trực thuộc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, chủ động phòng chống dịch bệnh phát sinh sau thiên tai.

Trước đó, đêm 6.11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, gió lốc khiến 2 căn nhà của ông Phan Tấn Mỹ và ông Đoàn Văn Trọng (cùng ở xã Thăng Điền) bị tốc mái khoảng 30%.

Chính quyền xã đã kịp thời đến kiểm tra, thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân khắc phục; đồng thời, lực lượng tại chỗ nhanh chóng tháo dỡ, dựng lại các trụ đèn năng lượng bị ngã đổ.

