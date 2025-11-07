Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vùng biển Gia Lai hoang tàn sau bão Kalmaegi

Đức Nhật
Đức Nhật
07/11/2025 18:54 GMT+7

Tàu nặng cả trăm tấn cũng bị gió bão Kalmaegi thổi bay lên bờ, nhà cửa đổ sập, bãi biển Đề Gi tan hoang, đó là khung cảnh tang thương ở vùng biển Gia Lai sau khi cơn bão đi qua.

Bão Kalmaegi thổi bay cả tàu trăm tấn

Chiều 7.11, hàng trăm chiếc tàu đánh cá vẫn đang neo đậu, tránh bão Kalmaegi (bão số 13) tại đầm nước ngọt xã An Lương, Gia Lai (H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ). Nơi đây hứng chịu trận gió lốc khiến hàng chục chiếc tàu, thuyền bị lật, bị hất lên bờ sau cơn bão Kalmaegi.

Vùng biển Gia Lai hoang tàn sau bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Chiếc tàu trăm tấn bị gió bão thổi bay lên bờ kè đá

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngồi trên bờ kè đá, ông Văn Bá Dũng (44 tuổi) đưa mắt nhìn hai chiếc tàu gặp nạn của mình. Ông Dũng có hai tàu 380 mã lực, trị giá hàng tỉ đồng mỗi chiếc. Hai hôm trước, ông đưa thuyền vào đầm neo đậu tránh bão, nhưng gió quá lớn đã thổi một chiếc tàu bay lên bờ kè đá, chiếc còn lại bị lật ngang. "Mỗi tàu nặng cả trăm tấn mà còn bị thổi bay lên bờ, cơn bão Kalmaegi quá khủng khiếp" ông Dũng nói.

Cả hai tàu của ông Dũng phải nhờ cần cẩu trọng tải lớn mới có thể dựng thẳng và đưa xuống nước.

Vùng biển Gia Lai hoang tàn sau bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Một chiếc tàu bị lật nghiêng sau bão

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ở gần đó, chiếc tàu 800 mã lực của ông Nguyễn Kim Cương cũng bị lật nghiêng, nước tràn vào khoang, nhấn chìm khoảng 4 tấn ngư cụ. Không may mắn như tàu ông Dũng, chiếc tàu này bị đứt neo rồi va phải đá khiến thân tàu thủng một lỗ lớn. Dự kiến số tiền khắc phục thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.

Gia Lai: Hàng chục tàu cá lật nghiêng, thiệt hại hơn 5.000 tỉ đồng sau bão Kalmaegi

Sóng lớn đánh sập nhiều căn nhà

Bãi biển Đề Gi, từng đẹp nức tiếng, giờ chỉ còn lại cảnh tan hoang. Cây cối ngã đổ, khung sắt, mái tôn bị bẻ gãy, nhà cửa tốc mái, tường bị gió bão giật sập, bàn ghế vương vãi khắp nơi. Rừng dương từng là điểm nhấn của bãi biển với những thân cây cổ thụ cao hàng chục mét, giờ đổ rạp vì gió bão. Nhiều thân cây lớn bị bão nhổ bật gốc, lóc sạch vỏ rồi đánh dạt vào bờ.

Vùng biển Gia Lai hoang tàn sau bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Nhà hàng tiệc cưới ở bãi biển Đề Gi chỉ còn là đống đổ nát

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cố gắng nhặt nhạnh chút đồ đạc bị cát vùi, ông Nguyễn Văn Tèo (48 tuổi) cho biết gia đình ông vừa mất cả 1 tỉ đồng. "Mấy năm nay tôi mở quán ăn ở bãi biển này. Đầu năm nay, tôi đầu tư gần 1 tỉ đồng làm nhà hàng tiệc cưới, vậy mà chỉ sau một đêm, nhà hàng chưa kịp thu hồi vốn đã bị bão đánh tan nát. Giờ thì chỉ còn cách bán sắt vụn để gỡ gạc phần nào", ông Tèo xót xa.

Vùng biển Gia Lai hoang tàn sau bão Kalmaegi - Ảnh 4.

Trụ bê tông cốt thép cũng bị gió bão "bẻ gãy"

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo người dân, khu rừng dương này trước đây có hàng chục nhà hàng, quán ăn; sau bão, tất cả đều bị tốc mái, sập hoặc bị cát vùi. Hiện chưa có thống kê thiệt hại chính thức, song người dân ước tính mỗi cơ sở thiệt hại từ 500 triệu đến hơn 1 tỉ đồng.

Chiều 7.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, sau cơn bão có 199 căn nhà bị sập đổ, 12.447 căn nhà bị tốc mái; 15 thuyền bị chìm, 42 thuyền bị hư hỏng; 334 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Bão khiến toàn tỉnh mất điện trên diện rộng, liên lạc bị chia cắt. Đến thời điểm hiện tại, nhiều khu vực vẫn chưa khắc phục được.

Vùng biển Gia Lai hoang tàn sau bão Kalmaegi - Ảnh 5.

Nhà xưởng rộng 1.000 mét vuông của một doanh nghiệp thành đống đổ nát sau bão

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhiều địa phương vẫn đang kiểm tra, thống kê thiệt hại do liên lạc gián đoạn. Ước tính ban đầu thiệt hại toàn tỉnh Gia Lai là hơn 5.000 tỉ đồng.

Bão Kalmaegi 'thổi bay' hơn 5.000 tỉ đồng, Gia Lai nỗ lực không để người dân đói rét

Tin liên quan

Nhà dân, kè và đường ven biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão Kalmaegi

Nhà dân, kè và đường ven biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão Kalmaegi

Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) đã gây thiệt hại nặng nề ở tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là các khu vực ven biển khi triều cường, sóng lớn và lốc xoáy liên tiếp tàn phá, để lại cảnh tan hoang.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi Đề Gi xã An Lương Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai Gia Lai vùng biển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận