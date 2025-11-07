Vùng biển Gia Lai hoang tàn sau bão Kalmaegi

Bão Kalmaegi thổi bay cả tàu trăm tấn

Chiều 7.11, hàng trăm chiếc tàu đánh cá vẫn đang neo đậu, tránh bão Kalmaegi (bão số 13) tại đầm nước ngọt xã An Lương, Gia Lai (H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ). Nơi đây hứng chịu trận gió lốc khiến hàng chục chiếc tàu, thuyền bị lật, bị hất lên bờ sau cơn bão Kalmaegi.

Chiếc tàu trăm tấn bị gió bão thổi bay lên bờ kè đá ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngồi trên bờ kè đá, ông Văn Bá Dũng (44 tuổi) đưa mắt nhìn hai chiếc tàu gặp nạn của mình. Ông Dũng có hai tàu 380 mã lực, trị giá hàng tỉ đồng mỗi chiếc. Hai hôm trước, ông đưa thuyền vào đầm neo đậu tránh bão, nhưng gió quá lớn đã thổi một chiếc tàu bay lên bờ kè đá, chiếc còn lại bị lật ngang. "Mỗi tàu nặng cả trăm tấn mà còn bị thổi bay lên bờ, cơn bão Kalmaegi quá khủng khiếp" ông Dũng nói.

Cả hai tàu của ông Dũng phải nhờ cần cẩu trọng tải lớn mới có thể dựng thẳng và đưa xuống nước.

Một chiếc tàu bị lật nghiêng sau bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ở gần đó, chiếc tàu 800 mã lực của ông Nguyễn Kim Cương cũng bị lật nghiêng, nước tràn vào khoang, nhấn chìm khoảng 4 tấn ngư cụ. Không may mắn như tàu ông Dũng, chiếc tàu này bị đứt neo rồi va phải đá khiến thân tàu thủng một lỗ lớn. Dự kiến số tiền khắc phục thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.

Gia Lai: Hàng chục tàu cá lật nghiêng, thiệt hại hơn 5.000 tỉ đồng sau bão Kalmaegi

Sóng lớn đánh sập nhiều căn nhà

Bãi biển Đề Gi, từng đẹp nức tiếng, giờ chỉ còn lại cảnh tan hoang. Cây cối ngã đổ, khung sắt, mái tôn bị bẻ gãy, nhà cửa tốc mái, tường bị gió bão giật sập, bàn ghế vương vãi khắp nơi. Rừng dương từng là điểm nhấn của bãi biển với những thân cây cổ thụ cao hàng chục mét, giờ đổ rạp vì gió bão. Nhiều thân cây lớn bị bão nhổ bật gốc, lóc sạch vỏ rồi đánh dạt vào bờ.

Nhà hàng tiệc cưới ở bãi biển Đề Gi chỉ còn là đống đổ nát ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cố gắng nhặt nhạnh chút đồ đạc bị cát vùi, ông Nguyễn Văn Tèo (48 tuổi) cho biết gia đình ông vừa mất cả 1 tỉ đồng. "Mấy năm nay tôi mở quán ăn ở bãi biển này. Đầu năm nay, tôi đầu tư gần 1 tỉ đồng làm nhà hàng tiệc cưới, vậy mà chỉ sau một đêm, nhà hàng chưa kịp thu hồi vốn đã bị bão đánh tan nát. Giờ thì chỉ còn cách bán sắt vụn để gỡ gạc phần nào", ông Tèo xót xa.

Trụ bê tông cốt thép cũng bị gió bão "bẻ gãy" ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo người dân, khu rừng dương này trước đây có hàng chục nhà hàng, quán ăn; sau bão, tất cả đều bị tốc mái, sập hoặc bị cát vùi. Hiện chưa có thống kê thiệt hại chính thức, song người dân ước tính mỗi cơ sở thiệt hại từ 500 triệu đến hơn 1 tỉ đồng.

Chiều 7.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, sau cơn bão có 199 căn nhà bị sập đổ, 12.447 căn nhà bị tốc mái; 15 thuyền bị chìm, 42 thuyền bị hư hỏng; 334 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Bão khiến toàn tỉnh mất điện trên diện rộng, liên lạc bị chia cắt. Đến thời điểm hiện tại, nhiều khu vực vẫn chưa khắc phục được.

Nhà xưởng rộng 1.000 mét vuông của một doanh nghiệp thành đống đổ nát sau bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhiều địa phương vẫn đang kiểm tra, thống kê thiệt hại do liên lạc gián đoạn. Ước tính ban đầu thiệt hại toàn tỉnh Gia Lai là hơn 5.000 tỉ đồng.