Thời sự

Đắk Lắk: Người dân ngậm ngùi nhìn trâu chết ngạt do nước lũ dâng cao do bão Kalmeagi

Hữu Tú
Hữu Tú
07/11/2025 11:33 GMT+7

Ảnh hưởng bởi bão Kalmeagi, người dân xã Ea Súp (Đắk Lắk) ngậm ngùi nhìn trâu chết ngạt ngoài đồng do nước lũ dâng nhanh, không kịp di dời.

Sáng 7.11, lãnh đạo UBND xã Ea Súp, Đắk Lắk (thuộc H.Ea Súp, Đắk Lắk cũ) cho biết, trên địa bàn xã có hàng chục con trâu của người dân bị chết ngạt ngoài cánh đồng do nước lũ dâng cao, ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi (bão số 13).

Vị lãnh đạo này cho biết, về thiệt hại do mưa bão, cơ bản không có ảnh hưởng đến tính mạng người dân, hoa màu tại địa phương đã được thu hoạch nên hầu như không thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, có khoảng 23 con trâu của 7 hộ dân bị chết ngạt lúc đang cột ngoài đồng, không kịp di chuyển khi nước lũ dâng cao.

- Ảnh 1.

Người dân ở Đắk Lắk ngậm ngùi nhìn đàn trâu chết ngoài đồng do nước lũ dâng cao

ẢNH: T.X

"Xã đã huy động lực lượng hỗ trợ thu gom, thống kê thiệt hại và kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ theo giá thị trường để giúp bà con giảm bớt tổn thất", vị lãnh đạo này cho hay.

Ngoài ra, trên địa bàn xã có một số điểm ngập cục bộ, giao thông tạm thời bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân không đi qua vùng nước sâu, chờ nước rút.


