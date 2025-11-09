Sau chạy bão Kalmaegi, Gia Lai lại ‘chạy trường’ để học sinh sớm đến lớp

Huy động sức trẻ khắc phục trường lớp sau bão Kalmaegi

Sáng 7.11, ngay khi trời vừa hửng nắng sau bão Kalmaegi (bão số 13), hàng trăm đoàn viên, thanh niên và sinh viên ở khu vực TP.Quy Nhơn cũ (nay thuộc tỉnh Gia Lai) đã tỏa đến các điểm trường để hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả.

Đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn dọn vệ sinh tại Trường mầm non Hoa Sen vào sáng 7.11 ẢNH: VI VI

Tại Trường THCS Trần Hưng Đạo và Trường mầm non Hoa Sen, lực lượng thanh niên phường Quy Nhơn phối hợp cùng dân quân, bộ đội, công an, sinh viên Trường CĐ Y tế Gia Lai và Trường ĐH Quy Nhơn nhanh chóng thu dọn bàn ghế, quét bùn, dựng lại cây xanh ngã đổ. Chỉ trong buổi sáng, sân trường đã sạch bóng, lớp học được sắp xếp lại gọn gàng, sẵn sàng chờ học sinh trở lại. Với những phòng học bị tốc mái, nhà trường sẽ liên hệ với chính quyền để có biện pháp khắc phục.

"Trên địa bàn phường có nhiều trường bị hư hỏng, bọn em sẽ lần lượt hỗ trợ dọn dẹp để học sinh đi học đúng kế hoạch. Ai cũng làm rất nhiệt tình, hăng hái, vì mong các em sớm được trở lại lớp", chị Nguyễn Thị Vi Vi, Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn, chia sẻ.

Tại Trường tiểu học Kim Đồng (P.Quy Nhơn Nam), thiệt hại nặng hơn: hai dãy phòng học bị tốc toàn bộ mái ngói, cây cối gãy đổ, bàn ghế và thiết bị học tập hư hỏng nặng. Điểm trường phụ ở khu vực Quy Hòa cũng bị bay mái tôn.

Ngay sau bão, giáo viên cùng lực lượng thanh niên, bộ đội, công an, dân quân đã chung tay thu dọn để chuẩn bị đón học sinh.

Lực lượng quân đội hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Kalmaegi tại Trường tiểu học Kim Đồng (P.Quy Nhơn Nam) ẢNH: HOÀNG TRỌNG

"Cả 14 điểm trường trên địa bàn đều bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi. Chúng tôi ưu tiên dọn trường THCS trước, sau đó đến tiểu học và mầm non. Mục tiêu là để các em trở lại trường nhanh nhất, an toàn nhất", chị Bùi Thị Thanh Loan, Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam, cho biết.

Hiệu trưởng được quyền quyết định thời gian học phù hợp

Theo bà Hồ Thị Hồng Tâm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, nhà trường đã báo cáo thiệt hại lên cấp trên để được hỗ trợ sửa chữa. "Nếu việc khắc phục mái phòng học chưa hoàn tất, chúng tôi sẽ chủ động dời lịch học. Trong kế hoạch năm học đã dự phòng những ngày nghỉ do thiên tai. Ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của học sinh", bà Tâm nói.

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (P.Quy Nhơn), bão Kalmaegi gây thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỉ đồng: mái ký túc xá và nhà thi đấu bị sập, tường rào nhà xe ngã đổ, khu thí nghiệm bay ngói và cửa kính, hội trường lớn bị tốc trần la phông. Sau bão, lực lượng quân đội cùng giáo viên khẩn trương dọn dẹp, đảm bảo có thể tổ chức dạy học trở lại trong tuần tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai kiểm tra thiệt hại tại Trường THPT Nguyễn Diêu ẢNH: KIM LOAN

Trong hai ngày 8 và 9.11, lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã trực tiếp kiểm tra các điểm trường bị thiệt hại như Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường tiểu học và THCS Nhơn Hải - cơ sở 3, Trường THCS Phước Thắng, Trường THPT Nguyễn Diêu… Nhiều trường có phòng học bị tốc mái, trang thiết bị hư hỏng, cần khắc phục khẩn cấp trước khi đón học sinh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang yêu cầu các địa phương tạm ứng ngân sách để sửa chữa khẩn cấp các hạng mục bị hư hại như mái tôn, hệ thống điện, cây ngã đổ; đồng thời huy động lực lượng tổng vệ sinh, bổ sung bàn ghế, sách vở, trang thiết bị giảng dạy để học sinh sớm trở lại lớp.

Phòng học Trường tiểu học và THCS Nhơn Hải - cơ sở 3 (P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai) bị hư hỏng nặng ẢNH: KIM LOAN

Ông Đặng Văn Phụng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai, cho biết: "Theo kế hoạch, học sinh toàn tỉnh sẽ đi học lại sau bão vào thứ hai, ngày 10.11. Tuy nhiên, tại một số vùng nước chưa rút, hoặc phòng học không đảm bảo, hiệu trưởng được quyền quyết định thời gian học phù hợp. Những trường bị tốc mái, chưa có điện hoặc nước sạch đang được khẩn trương gia cố, sửa chữa để đảm bảo điều kiện dạy học".

Theo ông Phụng, thiệt hại ban đầu toàn ngành giáo dục Gia Lai do bão Kalmaegi gây ra ước tính khoảng 150 tỉ đồng, trong đó khối THPT khoảng 50 tỉ, còn lại là các trường từ THCS trở xuống. Do nhiều khu vực vẫn mất điện, mất liên lạc nên chưa thể thống kê hết thiệt hại.