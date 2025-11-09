Hồi sinh sau bão Kalmaegi: Người trẻ làm điều khiến ai cũng phải xúc động

Sức trẻ vào cuộc ngay sau bão Kalmaegi

Chỉ sau một đêm bão Kalmaegi càn quét, nhiều trường học, tuyến đường và khu dân cư ở Gia Lai trở nên ngổn ngang. Cây ngã đổ, mái tôn bay tứ tung, tường rào sụp đổ. Nhưng khi gió vừa dứt, sáng 7.11, khắp các thôn xóm đã thấy những bóng áo xanh của tuổi trẻ, cùng lực lượng bộ đội, công an, dân quân khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Đoàn viên, thanh niên Gia Lai tham gia dọn dẹp tuyến đường Trần Phú, P.Quy Nhơn, Gia Lai vào sáng 8.11 ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Các chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ P.Quy Nhơn Nam khắc phục hậu quả bão Kalmaegi ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Tại P.Quy Nhơn Nam, ngay sau khi bão Kalmaegi tan, các bí thư chi Đoàn khu phố lập tức rà soát những nơi bị thiệt hại, tổng hợp danh sách các hộ cần hỗ trợ để huy động lực lượng. Chỉ trong buổi sáng, Đoàn phường đã tổ chức các đội thanh niên tình nguyện phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Đại đội Trinh sát cơ giới 1 và Đại đội Thông tin 4 cùng ra quân giúp người dân, dọn dẹp đường phố, trường học, khắc phục hậu quả bão lũ, đưa nhịp sống sớm trở lại bình thường.

"Chúng tôi triển khai ngay trong sáng 6.11, khi bão vừa tan. Mỗi đội có khoảng 25 - 30 đoàn viên, phối hợp với bộ đội biên phòng và các đơn vị kết nghĩa. Ai nấy đều làm việc hết sức, không ngại vất vả, chỉ mong khu phố sớm sạch sẽ, an toàn trở lại", chị Bùi Thị Thanh Loan, Bí thư Đoàn P.Quy Nhơn Nam, chia sẻ.

Trên các tuyến phố P.Quy Nhơn, đoàn viên, thanh niên, dân quân cùng các chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) vừa chặt cây ngã đổ, vừa thu dọn rác, khôi phục giao thông. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ai cũng hăng hái.

"Đơn vị điều động 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ. Ở đâu người dân cần, chúng tôi có mặt ở đó", trung úy Phạm Xuân Hùng, Chính trị viên Đại đội 7 (Trung đoàn 1) cho biết.

Đoàn viên, thanh niên, dân quân P.Quy Nhơn đồng lòng khắc phục hậu quả bão số 13 ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Các chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tham gia giúp P.Quy Nhơn khắc phục hậu quả bão số 13 ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Không chỉ có lực lượng quân đội, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ cũng tỏa về các khu vực chịu ảnh hưởng nặng, giúp dân sửa nhà, dọn cây đổ, khôi phục điện đường. Họ còn giúp 18 hộ dân bị tốc mái dựng lại mái nhà, che chắn tạm, ổn định cuộc sống.

Những tấm lòng giữa vùng tâm bão

Tại xã Phù Cát (Gia Lai), sáng 6.11, đội hình "Thanh niên xung kích mùa bão lũ" được kích hoạt. Hơn 30 đoàn viên lập tức đến từng hộ bị thiệt hại nặng để hỗ trợ.

Nhà cụ Huỳnh Hữu Lên (72 tuổi, thôn Phú Nhơn) bị tốc toàn bộ mái ngói. Cụ sống đơn chiếc, lại đau yếu. Nghe tin, 15 đoàn viên cùng dân quân xã tức tốc đến giúp. Sau một ngày rưỡi, mái trước của nhà cụ đã được lợp lại.

"Nhờ các cháu mà tôi có mái che qua mưa nắng. Nhiều nhà còn khổ hơn tôi, mong các cháu có sức giúp thêm cho họ", cụ Lên xúc động nói.

Đoàn viên, thanh niên xã Phù Cát hỗ trợ cụ Lên lợp lại mái nhà ẢNH: VĂN KHOA

Thấy cụ Lên muốn mời cơm trưa, các đoàn viên chỉ cười, cảm ơn rồi từ chối. "Cụ khó khăn, bọn em chỉ giúp được phần nào thôi. Chúng em về nhà ăn xong lại tiếp tục lên giúp cụ", Lê Đức Thiên, đoàn viên thôn An Thọ, chia sẻ.

Điều đáng quý là, chính anh Thiên cũng vừa bị bão hư hỏng mái nhà và bay mất mái tôn xưởng. "Nhà mình khắc phục tạm ổn, nhưng còn nhiều người neo đơn hơn. Có sức là mình đi giúp", anh nói giản dị.

Xã Phù Cát có 206 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 9 nhà sập và gần 2.900 nhà bị hư hại một phần. Trong khung cảnh tan hoang ấy, những đoàn viên áo xanh vẫn bền bỉ không ngơi tay.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà cho đội thanh niên xung kích mùa bão lũ xã Phù Cát

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Anh Nguyễn Văn Khoa, Bí thư Đoàn xã Phù Cát cho biết: "Chúng tôi ưu tiên giúp trước cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già, người tàn tật, những người yếu thế nhất sau bão. Đội thanh niên xung kích của xã có 30 đoàn viên thường trực, ngoài ra còn huy động thêm anh em đoàn viên địa phương khi rảnh rỗi. Sau đợt ra quân này, nếu bà con còn cần, chúng tôi sẽ tiếp tục. Cứ nơi nào dân cần, thanh niên sẽ có mặt".

Không chỉ ở cấp xã, tinh thần xung kích ấy được phát động trên toàn tỉnh. Trước bão Kalmaegi, Tỉnh đoàn Gia Lai đã thành lập 135 đội thanh niên xung kích mùa bão lũ với hơn 1.400 thành viên, luôn trong trạng thái sẵn sàng.

"Chúng tôi dặn các bạn thanh niên làm việc cẩn thận, giữ an toàn là trên hết. Cơm trưa sẽ do Tỉnh đoàn lo để các bạn yên tâm giúp dân", anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai nói.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết thêm các đội thanh niên xung kích đã phát huy tinh thần trách nhiệm rất cao. Chỉ trong hai ngày, hàng trăm ngôi nhà, trường học, tuyến đường được dọn dẹp, khắc phục. Đó không chỉ là công sức, mà là tình người của tuổi trẻ dành cho quê hương sau bão Kalmaegi.