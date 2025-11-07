Thanh niên dậy sớm, giúp dân dọn bão Kalmaegi

Thanh niên túc trực xuyên đêm dậy sớm, dọn dẹp sau bão Kalmaegi

Sáng sớm sau bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền, thanh niên tình nguyện đã xuất hiện khắp các tuyến đường ở P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ), dọn dẹp hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt là người già neo đơn.

Chị Nguyễn Thị Như Quyền, Bí thư đoàn P.Tuy Hòa cho biết, với tinh thần thanh niên xung kích, các bạn trẻ đã có mặt trước 6 giờ để phân công nhiệm vụ cụ thể, giúp người dân dọn dẹp khu vực nhà ở, vận chuyển cây xanh ngã đổ tại các tuyến đường.

Chị Quyền chia sẻ, công việc chính của các đội hình thanh niên tình là dọn dẹp các tuyến đường, đặc biệt là khu vực ven bờ kè Bạch Đằng. Đây là nơi có nhiều cây cổ thụ bị bật gốc, ngã đổ chắn ngang đường, gây ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông và đời sống của người dân.

Thanh niên tình nguyện dọn dẹp đường phố từ sáng sớm ẢNH: T.X

Sau một đêm mưa bão, gió mạnh, P.Tuy Hòa không có thiệt hại về người. Đây cũng là minh chứng cho việc thanh niên tình nguyện chủ động phối hợp, hỗ trợ di dời người dân đến nơi trú bão an toàn. Người dân có chỗ ngủ ấm áp, thức ăn, nước uống đầy đủ và nghỉ ngơi chờ lúc bão tan.

Kế hoạch của các đội thanh niên tình nguyện không chỉ dừng lại ở dọn dẹp, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là đưa đón người già neo đơn và người dân đi sơ tán về lại nhà ở.

Ông Nguyễn Cu (68 tuổi) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất an tâm khi được thanh niên tình nguyện, chính quyền địa phương hỗ trợ chỗ ngủ, thực phẩm để tránh bão. Giờ tôi tuổi già sức yếu, việc dọn dẹp sau bão khá khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của thanh niên tình nguyện, căn nhà của tôi sẽ trở nên sạch sẽ, tươm tất".

Chị Quyền cho biết thêm, từ 6 giờ sáng, đội hình đã cử 8 thanh niên tình nguyện đến các nơi tránh bão để đưa các cụ về. Việc di chuyển người già phải cần tới 4 - 5 người để hỗ trợ bưng bê đồ đạc cá nhân, đảm bảo các cụ về nhà an toàn và bàn giao lại cho gia đình chăm sóc.

Không chỉ tham gia hỗ trợ người dân trực tiếp, Đoàn thanh niên P.Tuy Hòa còn đóng vai trò là cầu nối, san sẻ khó khăn với các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão gây ra. Hiện tại, hai đoàn thiện nguyện lớn tại địa bàn tỉnh đã được kết nối, chuẩn bị nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân yếu thế và khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ.

Thanh niên chăm sóc, đưa đón người già về lại nhà ở sau bão Kalmeagi ẢNH: T.X

Thanh niên xung kích bất chấp khó khăn

Chịu ảnh hưởng nặng nề do bão Kalmeagi gây ra, cuộc sống của người dân ở P.Sông Cầu trở nên khó khăn gấp bội. Nhiều căn nhà của người dân bị tốc mái, sập đổ trong đêm, thiệt hại về tài sản rất lớn.

Túc trực xuyên đêm đến khi bão tan, từ sáng sớm, chị Trần Thị Phương Linh, Bí thư đoàn P.Sông Cầu đã huy động lực lượng thanh niên tình nguyện đến dọn dẹp các căn nhà bị sập đổ, tốc mái và chăm sóc người già tại khu vực tránh bão.

Chị Linh cho biết nhiều khu vực tại P.Sông Cầu bị nước lũ cô lập trong đêm. Người dân ở vùng nuôi trồng thủy sản bị sóng đánh vào tận nhà, thiệt hại về tài sản là rất lớn.

Ngay sau khi bão tan, lực lượng đoàn viên, thanh niên tại phường đã lập tức chia nhỏ đội hình, chủ động ra quân dọn dẹp. Mặc dù nhiều đoàn viên cũng là nạn nhân của cơn bão, phải lo lắng cho nhà cửa của mình, nhưng tinh thần hỗ trợ cộng đồng vẫn được đặt lên hàng đầu.

Thanh niên phân công nhiệm vụ, dọn dẹp đường phố, khu dân cư sau bão ẢNH: T.X

Lực lượng thanh niên tình nguyện tập trung vào nhiệm vụ khai thông các tuyến đường, giải tỏa cây cối đổ ngã và bùn đất ngập sâu. Sự phối hợp với các lực lượng khác được tăng cường để công tác dọn dẹp được diễn ra nhanh chóng.

Chị Linh cho biết tổng số đoàn viên, thanh niên của phường là hơn 1.000 người (bao gồm cả học sinh các trường THPT). Tuy nhiên, do địa bàn rộng và sự phân tán của thiệt hại, lực lượng hỗ trợ được tổ chức theo hình thức linh hoạt tại từng điểm dân cư thay vì tập trung thành một khối lớn, với khoảng 50 đoàn viên tích cực hỗ trợ tại 18 tổ dân phố.

Trước tình trạng hàng loạt căn nhà bị tốc mái, công tác hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho người dân gặp khó khăn là ưu tiên."Đối với các hộ già neo đơn bị tốc mái, con cháu hoặc hàng xóm đã nhanh chóng đưa các cụ sang nhà lân cận để ở tạm. Bà con chủ yếu là sang nhà người quen, hàng xóm để lánh nạn tạm thời", chị Linh thông tin.

Trên địa bàn P.Sông Cầu có khoảng 1.000 căn nhà bị tốc mái. Bên cạnh đó, các cơ sở nuôi trồng thủy sản cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, ước tính 60 - 70% diện tích nuôi trồng bị thiệt hại.

Thanh niên tích cực dọn dẹp nhà cửa của người dân do nước lũ dâng cao ở P.Sông Cầu ẢNH: T.X

Anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết các đại diện đoàn thanh niên địa phương đều phải túc trực xuyên đêm, nhằm ghi nhận tình hình khi bão đổ bộ. Các địa phương đã nhanh chóng thực hiện hỗ trợ người dân, thống kê thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra.

Theo đánh giá của nhiều người dân, bão Kalmeagi (bão số 13) có sức tàn phá tương đương cơn bão năm 2009 nhưng thiệt hại về tài sản có phần nhiều hơn. Giữa hoàn cảnh khó khăn, hành động kịp thời của các đội thanh niên xung kích 24/24 đã mang lại sự ấm áp và niềm tin cho người dân khôi phục cuộc sống sau cơn bão.



