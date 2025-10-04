Thanh niên Sơn La vào bản giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

Theo ghi nhận của phóng viên, cơn bão số 10 (bão Bualoi) đã khiến cho nhiều khu vực ở Sơn La thiệt hại nặng nề, trong đó nhiều nhà cửa, hoa màu bị bão tàn phá. Lực lượng thanh niên các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng vào bản giúp dân.
Tại xã Tà Xùa, ngay từ khi có tin bão số 10, tuổi trẻ địa phương đã tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, di dời gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Sau bão, đoàn viên tiếp tục xuống từng bản, cùng bà con dựng lại mái nhà, dọn cây gãy đổ, khơi thông cống rãnh, bảo đảm đời sống sinh hoạt trở lại bình thường.
Ở xã Mường Bang, điểm Trường mầm non bản Tường Han bị bùn đất vùi lấp sau mưa bão. Đoàn viên, thanh niên cùng phụ huynh, giáo viên đã san gạt bùn, dựng lại cây xanh, làm sạch khuôn viên để trả lại môi trường an toàn, sạch đẹp.
Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 51 người tử vong, 14 người mất tích
Tại xã Gia Phù, trên những cánh đồng lúa bị đổ rạp, hình ảnh các đoàn viên cùng bà con dựng từng khóm lúa, thu hoạch và vận chuyển về nơi an toàn đã để lại nhiều xúc động.
Những cánh tay trẻ trung, rắn rỏi ấy đã góp phần giúp người dân giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất.
Ở bản Nà Lìu, xã Phù Yên, hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng giáo viên và học sinh Trường THPT Phù Yên đã chung tay dọn dẹp môi trường, khơi thông dòng chảy, tạo nên một bức tranh đẹp về tình đoàn kết, về sức trẻ dấn thân vì cộng đồng.
Tại xã Lóng Luông, đoàn viên, nhanh chóng ra quân tổng vệ sinh, phát dọn cây đổ, khơi thông rãnh thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông.
Những tuyến đường sạch sẽ, thông thoáng trở lại chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích, không ngại khó, ngại khổ của tuổi trẻ.
Với tinh thần vì cộng đồng, dấu chân của đoàn viên thanh niên đã in trên khắp nẻo đường khắc phục hậu quả bão lũ. Không chỉ là những việc làm cụ thể, đó mà còn là thông điệp lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết, để người dân vững tin vượt qua gian khó.
Bình luận (0)