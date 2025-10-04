Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Thanh niên Sơn La vào bản giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/10/2025 10:28 GMT+7

Ngay sau khi bão số 10 đi qua, để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho nhân dân tỉnh Sơn La, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng có mặt tại những điểm chịu ảnh hưởng, trở thành chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơn bão số 10 (bão Bualoi) đã khiến cho nhiều khu vực ở Sơn La thiệt hại nặng nề, trong đó nhiều nhà cửa, hoa màu bị bão tàn phá. Lực lượng thanh niên các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng vào bản giúp dân. 

Tại xã Tà Xùa, ngay từ khi có tin bão số 10, tuổi trẻ địa phương đã tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, di dời gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Sau bão, đoàn viên tiếp tục xuống từng bản, cùng bà con dựng lại mái nhà, dọn cây gãy đổ, khơi thông cống rãnh, bảo đảm đời sống sinh hoạt trở lại bình thường.

Thanh niên Sơn La chung tay giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 - Ảnh 1.

Nhà dân ở xã Tà Xùa bị bão số 10 tàn phá

ẢNH: CTV

Thanh niên Sơn La chung tay giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 - Ảnh 2.

Thanh niên xã Tà Xùa lợp lại nhà giúp dân

ẢNH: CTV

Ở xã Mường Bang, điểm Trường mầm non bản Tường Han bị bùn đất vùi lấp sau mưa bão. Đoàn viên, thanh niên cùng phụ huynh, giáo viên đã san gạt bùn, dựng lại cây xanh, làm sạch khuôn viên để trả lại môi trường an toàn, sạch đẹp.

Thanh niên Sơn La chung tay giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 - Ảnh 3.

Thanh niên nạo vét bùn đất sau mưa bão tại Trường mầm non bản Tường Han

ẢNH: CTV

Thanh niên Sơn La chung tay giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 - Ảnh 4.

Thanh niên xã Mường Bang dọn vệ sinh tại Trường mầm non bản Tường Han

ẢNH: CTV

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 51 người tử vong, 14 người mất tích

Tại xã Gia Phù, trên những cánh đồng lúa bị đổ rạp, hình ảnh các đoàn viên cùng bà con dựng từng khóm lúa, thu hoạch và vận chuyển về nơi an toàn đã để lại nhiều xúc động. 

Những cánh tay trẻ trung, rắn rỏi ấy đã góp phần giúp người dân giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất.

Thanh niên Sơn La chung tay giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 - Ảnh 5.

Những cánh đồng lúa tại xã Gia Phù bị đổ sau bão số 10

ẢNH: CTV

Thanh niên Sơn La chung tay giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 - Ảnh 6.

Thanh niên xã Gia Phù thu hoạch lúa giúp dân sau bão số 10

ẢNH: CTV

Ở bản Nà Lìu, xã Phù Yên, hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng giáo viên và học sinh Trường THPT Phù Yên đã chung tay dọn dẹp môi trường, khơi thông dòng chảy, tạo nên một bức tranh đẹp về tình đoàn kết, về sức trẻ dấn thân vì cộng đồng.

Thanh niên Sơn La chung tay giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 - Ảnh 7.

Thanh niên xã Phù Yên nạo vét bùn đất tại Trường THPT Phù Yên

ẢNH: CTV

Thanh niên Sơn La chung tay giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 - Ảnh 8.

Bùn đất tại sân trường được thanh niên dọn sau bão

ẢNH: CTV

Tại xã Lóng Luông, đoàn viên, nhanh chóng ra quân tổng vệ sinh, phát dọn cây đổ, khơi thông rãnh thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông. 

Những tuyến đường sạch sẽ, thông thoáng trở lại chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích, không ngại khó, ngại khổ của tuổi trẻ.

Thanh niên Sơn La chung tay giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 - Ảnh 9.

Thanh niên xã Lóng Luông tổng vệ sinh sau bão

ẢNH: CTV

Với tinh thần vì cộng đồng, dấu chân của đoàn viên thanh niên đã in trên khắp nẻo đường khắc phục hậu quả bão lũ. Không chỉ là những việc làm cụ thể, đó mà còn là thông điệp lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết, để người dân vững tin vượt qua gian khó.

Mưa đã tan, lũ đã rút nhưng những ngày này, lực lượng thanh niên tình nguyện các địa phương ở Lào Cai vẫn tất bật hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, tham gia vận chuyển, phân phát hàng cứu trợ tiếp tế cho những địa bàn bị mưa lũ cô lập.

bão số 10 Thanh niên Sơn La Khắc phục hậu quả do bão thanh niên tình nguyện bão bualoi
