Lợp lại nhà dân sau bão Kalmaegi

Ngày 7.11, Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết toàn tỉnh đã thành lập Ban chỉ huy Chiến dịch Thanh niên xung kích mùa bão, lũ gồm 10 thành viên; đồng thời triển khai 135 đội xung kích cấp xã với hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão Kalmaegi. Số điện thoại được công khai để người dân có thể gọi trực tiếp khi cần hỗ trợ.

Thanh niên xã Ia Mrơn giúp dân dọn dẹp nhà bị ngập lụt sau bão ẢNH: CTV

Tỉnh đoàn đã nhận hơn 100 cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ, lực lượng ứng cứu nhanh chóng có mặt hỗ trợ nhu yếu phẩm, di dời người dân đến nơi an toàn.

Đoàn xã An Toàn giúp dân lợp lại mái tôn bị tốc do bão Kalmaegi ẢNH: CTV

Tại nhiều địa phương như xã Ia Mrơn, An Toàn, Tuy Phước, đoàn viên, thanh niên đã giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, thu hoạch hoa màu, lợp lại mái tôn bị tốc và vận chuyển đồ đạc khỏi vùng ngập.

Thanh niên xã Tuy Phước hỗ trợ người dân dọn dẹp sau bão ẢNH: CTV

Với hơn 3.500 căn nhà bị sập, tốc mái do bão Kalmaegi, ngay từ sáng 7.11, đoàn viên, thanh niên Gia Lai đã khẩn trương đến những điểm nóng giúp dân khắc phục hậu quả.