Giới trẻ Đoàn - Hội

Lợp lại nhà dân sau bão Kalmaegi

Trần Hiếu
07/11/2025 18:20 GMT+7

Tỉnh đoàn Gia Lai đã huy động hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên giúp người dân khắc phục hậu quả của bão Kalmaegi.

Ngày 7.11, Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết toàn tỉnh đã thành lập Ban chỉ huy Chiến dịch Thanh niên xung kích mùa bão, lũ gồm 10 thành viên; đồng thời triển khai 135 đội xung kích cấp xã với hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão Kalmaegi. Số điện thoại được công khai để người dân có thể gọi trực tiếp khi cần hỗ trợ.

Hàng ngàn đoàn viên thanh niên Gia Lai giúp dân khắc phục hậu quả bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Thanh niên xã Ia Mrơn giúp dân dọn dẹp nhà bị ngập lụt sau bão

ẢNH: CTV

Tỉnh đoàn đã nhận hơn 100 cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ, lực lượng ứng cứu nhanh chóng có mặt hỗ trợ nhu yếu phẩm, di dời người dân đến nơi an toàn.

Hàng ngàn đoàn viên thanh niên Gia Lai giúp dân khắc phục hậu quả bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Đoàn xã An Toàn giúp dân lợp lại mái tôn bị tốc do bão Kalmaegi

ẢNH: CTV

Tại nhiều địa phương như xã Ia Mrơn, An Toàn, Tuy Phước, đoàn viên, thanh niên đã giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, thu hoạch hoa màu, lợp lại mái tôn bị tốc và vận chuyển đồ đạc khỏi vùng ngập.

Hàng ngàn đoàn viên thanh niên Gia Lai giúp dân khắc phục hậu quả bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Thanh niên xã Tuy Phước hỗ trợ người dân dọn dẹp sau bão

ẢNH: CTV

Với hơn 3.500 căn nhà bị sập, tốc mái do bão Kalmaegi, ngay từ sáng 7.11, đoàn viên, thanh niên Gia Lai đã khẩn trương đến những điểm nóng giúp dân khắc phục hậu quả.

