Hỗ trợ người dân phòng, chống bão Kalmaegi

Trần Hiếu
Trần Hiếu
06/11/2025 19:34 GMT+7

Hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai đã tích cực, khẩn trương giúp đỡ người dân phòng, chống bão Kalmaegi.

Theo đó, từ sáng sớm ngày 6.11, đoàn viên, thanh niên của tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng để di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở, vùng có nguy cơ ngập úng. Hàng trăm người dân với sự giúp đỡ này đã đến khu vực an toàn.

Đoàn viên thanh niên Gia Lai hỗ trợ người dân phòng , chống bão Kalmaegi an toàn - Ảnh 1.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh giúp người dân xã Ia Sao di dời đồ đạc ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt

ẢNH: TRẦN HIẾU

Xã đoàn Al Bá đã huy động lực lượng giúp người dân thu hoạch hoa màu trước khi có mưa lớn. Tại phường Quy Nhơn, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tham gia hỗ trợ người dân đến nơi trú ẩn an toàn trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Đoàn viên thanh niên Gia Lai hỗ trợ người dân phòng , chống bão Kalmaegi an toàn - Ảnh 2.

Đoàn xã Al Bá cùng đoàn viên, thanh niên của Công an xã Al Bá khẩn trương giúp dân thu hoạch lúa

ẢNH: CTV

Đoàn viên thanh niên Gia Lai hỗ trợ người dân phòng , chống bão Kalmaegi an toàn - Ảnh 3.

Đoàn xã Đăk Rong giúp dân gia cố nhà cửa chống bão

ẢNH: CTV

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, đoàn xã Hoài Ân, Đăk Rong, Ia Sao, Đoàn phường An Khê… cũng giúp dân gia cố lại nhà cửa, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đoàn viên thanh niên Gia Lai hỗ trợ người dân phòng , chống bão Kalmaegi an toàn - Ảnh 4.

Đoàn phường Quy Nhơn giúp dân đến nơi trú ẩn an toàn

ẢNH: CTV

Đoàn viên thanh niên Gia Lai hỗ trợ người dân phòng , chống bão Kalmaegi an toàn - Ảnh 5.

Đoàn xã Hoài Ân tham gia hỗ trợ thực phẩm cho người dân tránh bão

ẢNH: CTV

Đoàn viên thanh niên Gia Lai hỗ trợ người dân phòng , chống bão Kalmaegi an toàn - Ảnh 6.

Lực lượng của Đoàn thanh niên Công an tỉnh Gia Lai giúp hỗ trợ người dân đến nơi trú ẩn an toàn

ẢNH: CTV

Anh Đoàn Quang Huy, một đoàn viên ở Đoàn xã Ia Sao cho biết: "Từ sáng sớm, chúng tôi đã huy động lực lượng cùng tham gia hỗ trợ bà con ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Mọi người còn phân công luân phiên trực 24/24 để hỗ trợ, giúp đỡ bà con khi có tình huống xảy ra".

Khám phá thêm chủ đề

Tỉnh Gia Lai thanh niên Giúp dân Đoàn viên
Xem thêm bình luận