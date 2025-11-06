Hỗ trợ người dân phòng, chống bão Kalmaegi

Theo đó, từ sáng sớm ngày 6.11, đoàn viên, thanh niên của tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng để di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở, vùng có nguy cơ ngập úng. Hàng trăm người dân với sự giúp đỡ này đã đến khu vực an toàn.

Xã đoàn Al Bá đã huy động lực lượng giúp người dân thu hoạch hoa màu trước khi có mưa lớn. Tại phường Quy Nhơn, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tham gia hỗ trợ người dân đến nơi trú ẩn an toàn trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, đoàn xã Hoài Ân, Đăk Rong, Ia Sao, Đoàn phường An Khê… cũng giúp dân gia cố lại nhà cửa, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Anh Đoàn Quang Huy, một đoàn viên ở Đoàn xã Ia Sao cho biết: "Từ sáng sớm, chúng tôi đã huy động lực lượng cùng tham gia hỗ trợ bà con ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Mọi người còn phân công luân phiên trực 24/24 để hỗ trợ, giúp đỡ bà con khi có tình huống xảy ra".