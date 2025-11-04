Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung

Thanh Niên
Thanh Niên
04/11/2025 09:14 GMT+7

Từ ngày 27.10 - 3.11, mưa lớn kéo dài và lũ chồng lũ khiến nhiều khu vực ở các tỉnh miền Trung chìm trong biển nước, trong khi tình trạng sạt lở vùng cao ngày càng phức tạp.

Trong điều kiện ngập lụt dai dẳng ở vùng trũng và cô lập nghiêm trọng vùng cao, lực lượng đoàn viên, thanh niên kịp thời ra quân đồng loạt giúp người dân khắc phục hậu quả, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng.

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 1.

Những áo xanh tình nguyện tất bật dọn dẹp bùn đất trong khuôn viên trường học vùng ngập lụt, giúp học sinh sớm trở lại lớp sau nhiều ngày lũ chia cắt ở TP.Đà Nẵng

ẢNH: NGỌC HÂN

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP.Đà Nẵng, tặng quà người dân vùng lũ

ẢNH: NGỌC THƠM

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 3.

Đoàn viên, thanh niên Ban Thanh niên Công an TP.Đà Nẵng cùng lực lượng cơ sở hỗ trợ dọn trường, nhà dân ngay sau khi nước rút tại các xã Đại Lộc, Hòa Vang và P.Điện Bàn, TP.Đà Nẵng

ẢNH: NGỌC HÂN

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 4.

Tuổi trẻ Thành đoàn Đà Nẵng vào tâm lũ cứu trợ người dân đang bị cô lập

ẢNH: NGỌC THƠM

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 5.

Đoàn viên, thanh niên xã vùng cao Trà Tập (TP.Đà Nẵng) dọn dẹp, nạo vét bùn đất do sạt lở gây ra để mở đường vào vùng cô lập

ẢNH: NGỌC THƠM

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 6.

Đoàn xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị) hỗ trợ cấp phát quà cho bà con vùng bị ngập lụt ngay trên những con đò nhỏ

ẢNH: THANH LỘC

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 7.

Tuổi trẻ xã Tam Anh (TP.Đà Nẵng) chất hàng lên xe để vận chuyển vào tâm lũ hỗ trợ người dân đang bị cô lập nhiều ngày

ẢNH: NGỌC THƠM

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 8.

Đội mưa vận chuyển hàng hóa để tiếp tế vùng cô lập do mưa lũ kéo dài ở TP.Đà Nẵng

ẢNH: NGỌC THƠM

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 9.

Chi đoàn Công an xã Ba Xa (Quảng Ngãi) phối hợp cùng người dân dựng lại cầu bắc qua suối

ẢNH: BA XA

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 10.

Các bạn trẻ thuộc Xã đoàn Mỹ Thủy (Quảng Trị) triển khai hỗ trợ người dân vùng ngập lụt trên địa bàn 300 suất cơm/3 bữa/ngày

ẢNH: THANH LỘC

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 11.

Bộ đội giúp dân khắc phục sau lũ tại Quảng Ngãi

ẢNH: TRỌNG QUỐC

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 12.

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn kiêm Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng (đứng giữa), cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng tiếp tục trao 400 suất quà hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ tại xã Vu Gia và Đại Lộc

ẢNH: NGỌC THƠM

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 13.

Ở vùng sạt lở miền núi Đà Nẵng, lực lượng đoàn viên thanh niên vượt bùn đất, giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông lối đi sau khi đất đá tràn vào khu dân cư

ẢNH: NGỌC HÂN

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 14.

Đoàn viên, thanh niên xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) phối hợp lực lượng dân quân giúp kê lại bàn ghế trường học sau lũ

ẢNH: H.P

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 15.

Sau khi lũ lút, hàng trăm đoàn viên, thanh niên TP.Huế đã ra đường giúp người dân khắc phục hậu quả

ẢNH: HOÀI NHÂN

Thanh niên tình nguyện sát cánh cùng người dân vùng lũ miền Trung - Ảnh 16.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn Huế (đứng trước), cùng bạn trẻ làm sạch đường phố sau lũ

ẢNH: HOÀI NHÂN



