Kiến nghị bỏ xếp hạng học tập, không công khai điểm thi, kiểm tra của học sinh

Chiều 7.11, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 5 tổ chức thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Quang Huân thảo luận góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TUẤN MINH

Tỷ lệ học sinh giỏi cao bất thường ở nhiều nơi

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV, đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, hội nhập quốc tế, ngang tầm khu vực và thế giới là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Đây là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tuy nhiên, ông Huân cho rằng, trong giáo dục, trước hết cần khắc phục tình trạng "sính" bằng cấp, thi cử nặng tính hình thức. Dự thảo đã nêu yêu cầu "nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao", song thực tế cho thấy tâm lý "khoa bảng, chuộng bằng cấp" vẫn phổ biến, thi cử còn thiếu nghiêm túc.

Để thực hiện đúng tinh thần dự thảo, ông Huân cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ phương thức đánh giá theo năng lực thực hành, bỏ xếp hạng kết quả học tập như hiện nay và không công bố công khai các điểm thi, điểm kiểm tra của học sinh như một số nước tiên tiến đang làm.

Đồng thời, bỏ các yêu cầu chứng chỉ, văn bằng không cần thiết trong tuyển dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức mà thay bằng phỏng vấn trực tiếp để đánh giá nhân sự.

Thứ hai, ông Huân kiến nghị, kiên quyết đẩy lùi bệnh thành tích. "Đây vẫn là một thực trạng nhức nhối của nền giáo dục nước ta. Tỷ lệ tốt nghiệp, học sinh giỏi ở nhiều nơi cao bất thường phản ánh bệnh thành tích chưa được giải quyết triệt để", ông Huân nhìn nhận.

Từ đó, ông Huân đề nghị cần đánh giá chất lượng giáo dục bằng khảo sát độc lập, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục với kết quả thực tế và áp dụng công nghệ AI chống gian lận trong thi cử.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Quản lý chặt vấn nạn dạy thêm, học thêm

Cùng đó, vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cho rằng cần quản lý chặt vấn nạn dạy thêm, học thêm.

Theo đó, cần ban hành bộ quy tắc ứng xử trong ngành giáo dục, qua đó định nghĩa rõ khái niệm đạo đức trong dạy và học.

Theo ông Huân, chỉ dạy thêm khi có nhu cầu thực sự và đúng đối tượng theo khung quản lý thống nhất. Các thầy, cô sẽ tự quyết định việc mở lớp dạy thêm dựa trên nền tảng đạo đức đã được quy định rõ trong bộ quy tắc ứng xử của ngành giáo dục.

Ngoài ra, cần có quỹ giáo dục để khuyến khích các hình thức hỗ trợ cho giáo viên và học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn so với mặt bằng chung cả nước; xử lý nghiêm tình trạng dạy thêm mang tính ép buộc hoặc thương mại hóa.

Ông Huân cũng đề nghị phải cập nhật chương trình giáo dục theo chuẩn quốc tế. Theo đó, cần xây dựng cơ chế rà soát, cập nhật định kỳ 3 - 5 năm, bổ sung nội dung về công nghệ mới, kinh tế số, kinh tế xanh; doanh nghiệp ESG hay kinh tế học hành vi...; tham khảo chương trình của các nước tiên tiến nhưng giữ gìn bản sắc Việt Nam; có hội đồng thẩm định liên ngành để bảo đảm cân bằng giữa hội nhập và đặc thù quốc gia.

Tiếp theo, ông Huân đề nghị có chiến lược tổng thể về du học sinh và đào tạo sau đại học tại nước ngoài.

Theo ông, để đạt được mục tiêu xây dựng nền giáo dục ngang tầm khu vực và thế giới, tránh "chảy máu chất xám", cần chiến lược du học đồng bộ, ưu tiên ngành nghề mà trong nước chưa thể tự đào tạo hoặc đào tạo có chất lượng chưa cao; đồng thời cải thiện môi trường làm việc, lương thưởng, điều kiện nghiên cứu để du học sinh trở về cống hiến cho đất nước.