Chính trị

Khai mạc Hội nghị Trung ương 14, bàn công tác Đại hội XIV của Đảng

Tư An
Tư An
05/11/2025 09:12 GMT+7

Tại Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII, Trung ương Đảng tập trung vào 2 nội dung lớn là nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng và nhóm vấn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Sáng 5.11, Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 14, bàn công tác Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII sáng 5.11

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 khai mạc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung vào hai nội dung lớn là nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng và nhóm vấn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong từng nhóm vấn đề sẽ có nhiều nội dung cụ thể, đặc biệt trong nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 14, bàn công tác Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 2.

Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII tập trung hai nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội XIV và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

ẢNH: TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, thời gian gấp, công việc nhiều, yêu cầu cao, nhưng càng trong thời khắc quyết định, chúng ta càng phải nỗ lực, tranh thủ thời gian, làm việc với tinh thần vượt qua thách thức, vượt qua chính mình với tư duy chiến lược và hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể, thẳng thắn, xây dựng, quyết đoán trong lựa chọn phương án tối ưu vì lợi ích quốc gia - dân tộc cũng như trong đóng góp ý kiến với các nội dung trong chương trình nghị sự của hội nghị.

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 6.11.

