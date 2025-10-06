Khai mạc Hội nghị Trung ương 13, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 6.10, Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII khai mạc trong khí thế cách mạng đang dâng cao, lòng tin của nhân dân ngày càng được củng cố.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13 ẢNH: GIA HÂN

"Đảng ta đã "vững lái con thuyền giữa sóng to gió lớn", kiên định tiến về phía trước, phấn đấu đạt và vượt những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các mục tiêu chiến lược khác mà Đảng đã đề ra", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương

Nhấn mạnh các điểm trọng tâm trong chương trình Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, về công tác nhân sự Đại hội XIV, đến ngày 20.8, đã có 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và gửi kết quả về Tiểu ban Nhân sự.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu T.Ư Đảng khi lựa chọn giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các quy định liên quan.

Hội nghị Trung ương 13 sẽ diễn ra từ 6 - 8.10 ẢNH: GIA HÂN

Phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; cân đối, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm cơ sở, thước đo trong lựa chọn.

Theo Tổng Bí thư, yêu cầu căn cốt trong lựa chọn nhân sự là: phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính -hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân. Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố "đức - sức - tài". Đồng thời, tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương.

Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư cũng lưu ý, cần lựa chọn giới thiệu những đồng chí bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, "trong sáng như gương, sắc bén như gươm", thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng.

Định hướng tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển

Về văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 và Hội nghị Trung ương 12.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Tiểu ban Văn kiện đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi của 7 nghị quyết Bộ chính trị mới ban hành vào Báo cáo chính trị và xác định, đến nay có 17 điểm mới trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV.

Tại hội nghị này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện văn kiện. Trong đó, tập trung khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; phòng chống tham những, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Tổng Bí thư cũng đề nghị T.Ư Đảng cho ý kiến vào những vấn đề như lý luận về đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp phân quyền; giải quyết vấn đề Nhà nước - thị trường - xã hội; văn hóa - con người; giáo dục, đào tạo; y tế...

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Hội nghị Trung ương 13 sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc giới thiệu nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV ẢNH: GIA HÂN

Cùng đó là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, xác định đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước; tiếp tục hoàn thiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quan lý của Nhà nước; xác định rõ hơn vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị bổ sung nội dung cho định hướng tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ "mâm cơm của mỗi gia đình", đến từ hành động "sữa để em thơ, lụa tặng già". Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, "biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống".