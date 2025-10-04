Tổng Bí thư: Công an nhân dân phải kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất

Sáng 4.10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Bộ Chính trị đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII ẢNH: TTXVN

Lực lượng công an tạo bước đột phá trên các mặt công tác

Theo đó, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo lực lượng công an tạo bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đảng bộ Công an Trung ương đã quyết liệt chỉ đạo đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, lãng phí, hình sự, tội phạm ma túy, kéo giảm hằng năm 5% tội phạm về trật tự xã hội.

Cùng đó, điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, triệt để, đúng pháp luật nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" tạo lan tỏa, răn đe cao, góp phần đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã lãnh đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác công an phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân. Là đơn vị chủ công xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền móng cho chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong tương lai và phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Theo Tổng Bí thư, Đảng bộ Công an Trung ương cũng chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tạo thông thoáng, thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo không gian phát triển đối với nhiều vấn đề mới, đóng góp tích cực xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, đối với tự mình, Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đưa lực lượng công an nhân dân "vượt qua chính mình", có bước trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc, củng cố sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng công an nhân dân đã gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

"Các đồng chí là đơn vị tiên phong mở đường triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, chủ trương đưa công an chính quy về xã thực sự phát huy hiệu quả; công an thực sự gần dân, sát dân, sống cùng dân, giúp dân, phục vụ nhân dân vô điều kiện. Tình hình an ninh trật tự tại thôn xóm, bản làng, từng hộ gia đình, từng người dân được cải thiện, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nòng cốt xây dựng xã xã hội chủ nghĩa, tỉnh xã hội chủ nghĩa

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình mới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với Đảng bộ Công an Trung ương đối với bảo vệ an ninh trật tự, Tổng Bí thư nhấn mạnh, về quan điểm chỉ đạo, công an nhân dân phải tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh.

Công an nhân dân phải kết hợp chặt chẽ tính Đảng, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Mọi chủ trương, hoạt động của công an nhân dân đều phải vì sự vững mạnh của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự trường tồn của dân tộc, phát triển chất lượng cao của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, công an nhân dân phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, dám hy sinh vì Đảng, vì nước, vì dân, vì không ngừng nâng cao uy tín, sức mạnh của công an nhân dân Việt Nam.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương sáng 4.10 ẢNH: BỘ CÔNG AN

Từ đó, Tổng Bí thư lưu ý 5 công tác trọng tâm của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng.

Tổng Bí thư lưu ý cần tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới như chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, chủ động ngăn ngừa các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới như robot, chiến tranh mạng…

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục kéo giảm bền vững tội phạm, xây dựng thành công các xã không ma túy, không tội phạm, tiến tới tỉnh không ma túy, không tội phạm, làm nòng cốt xây dựng xã xã hội chủ nghĩa, tỉnh xã hội chủ nghĩa. Duy trì vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ công an

Trọng tâm thứ hai, Tổng Bí thư nhấn mạnh là, tập trung lãnh đạo tăng cường tiềm lực về mọi mặt cho bảo đảm an ninh, trật tự. Phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ, nhất là AI, lượng tử, các công nghệ chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Đồng thời, chăm lo xây dựng, phát huy vai trò của công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gắn bó máu thịt với nhân dân; tiếp tục đi đầu trong các sáng kiến xây trường học, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ nhân dân.

Phấn đấu có bước đột phá trong phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tạo nền tảng củng cố tiềm lực an ninh, gia tăng sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư đề nghị lực lượng công an phát động phong trào thi đua ba nhất trong nhiệm kỳ mới ẢNH: BỘ CÔNG AN

Thứ ba, Tổng Bí thư lưu ý đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đi đôi với kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ công an.

Thứ tư, Đảng bộ Công an Trung ương tập trung lãnh đạo tiếp tục tạo bước tiến mới, nâng tầm các mặt công tác công an với tinh thần "nhiệm kỳ 2025 - 2030 phải tốt hơn nhiệm kỳ 2020 - 2025". Chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự, rà soát, điều chỉnh bổ sung các phương án, đề án, kế hoạch, dám đột phá vào những vấn đề mới, phức tạp, gia tăng đóng góp trong phát triển bền vững, chất lượng cao của đất nước và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.

Cuối cùng, Tổng Bí thư đề nghị, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Công an Trung ương phát động phong trào thi đua ba nhất để làm động lực cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đó là: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

"Trong đó, kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi và gần dân là thước đo. Với bộ tiêu chí đó, các đồng chí thi đua và nhất định các đồng chí sẽ thành công", Tổng Bí thư nhấn mạnh.