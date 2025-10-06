Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 6.10, Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII. Trong buổi sáng, Trung ương Đảng đã thảo luận, quyết định các nội dung về công tác cán bộ.

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị Trung ương 13 ẢNH: GIA HÂN

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về tờ trình về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (cả chính thức và dự khuyết; cả tái cử và tham gia lần đầu); tờ trình về giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Trung ương Đảng cũng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu dự hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về 6 nội dung.

Cụ thể, gồm dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Cùng đó là dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng.

Ngoài ra, Trung ương Đảng cũng thảo luận về thời gian, nội dung và Chương trình Đại hội XIV của Đảng; Quy chế làm việc của Đại hội XIV; Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13 ẢNH: GIA HÂN

Không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Trung ương

Trước đó, tại phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay, tại Hội nghị Trung ương 13, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu T.Ư Đảng khi lựa chọn giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các quy định liên quan.

Tổng Bí thư cũng lưu ý lựa chọn nhân sự giới thiệu phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; cân đối, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm cơ sở, thước đo trong lựa chọn.

Theo Tổng Bí thư, yêu cầu căn cốt trong lựa chọn nhân sự là: phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân. Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố "đức - sức - tài". Đồng thời, tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương.

Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư cũng lưu ý, cần lựa chọn giới thiệu những đồng chí bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, "trong sáng như gương, sắc bén như gươm", thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng.