Chính trị

Ông Lê Quang Huy thôi Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
06/10/2025 18:26 GMT+7

Trung ương Đảng quyết định cho ông Lê Quang Huy thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị Trung ương 13, ngày 6.10, Trung ương Đảng đã thảo luận và quyết định cho ông Lê Quang Huy, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,  Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lê Quang Huy thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh 1.

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

ẢNH: GIA HÂN

Trước đó, vào ngày 29.9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV được nghỉ công tác từ ngày 1.10.2025, theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lê Quang Huy (59 tuổi, quê quán TP.Hà Nội), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Lê Quang Huy cũng là đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV, XV. Ông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường vào đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV năm 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Lê Minh Hoan, Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội là chức danh do Quốc hội bầu. Do đó, chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do ông Lê Quang Huy nghỉ có thể sẽ được Quốc hội kiện toàn vào kỳ họp 10 sắp tới.

Xem thêm bình luận