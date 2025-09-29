Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nghỉ công tác

Lê Hiệp
Lê Hiệp
29/09/2025 20:01 GMT+7

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho nghỉ công tác từ 1.10 theo nguyện vọng cá nhân.

Theo Văn phòng Quốc hội, chiều 29.9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nghỉ công tác - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân

ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, căn cứ luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV được nghỉ công tác từ ngày 1.10.2025, theo nguyện vọng cá nhân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Lê Minh Hoan, Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Quang Huy (59 tuổi, quê quán TP.Hà Nội), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Lê Quang Huy cũng là đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV, XV. Ông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường vào đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV năm 2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nghỉ công tác - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, phụ trách Văn phòng Quốc hội và thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội thay ông Lê Quang Tùng

ẢNH: GIA HÂN

Giao ông Lê Quang Mạnh điều hành Văn phòng Quốc hội

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm thường trực ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội. 

Ông Lê Quang Mạnh cũng được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trước đó, ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay ông Đỗ Thanh Bình. Quyết định chỉ định của Bộ Chính trị được công bố tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ nhất, ngày 27.9.

Tổng Thư ký Quốc hội là chức danh do Quốc hội bầu, do đó, chức danh này có thể sẽ phải đợi tới kỳ họp gần nhất là kỳ họp 10 mới được kiện toàn.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

