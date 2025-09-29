Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp 10 sẽ tiến hành công tác nhân sự

Sáng 29.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp 49 sau hơn 5 ngày làm việc với 3 đợt họp.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tháng 9, tháng 10 luôn là cao điểm chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của Quốc hội. Tuy nhiên, kỳ họp 10 sắp tới đặc biệt hơn vì đây sẽ là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Cùng đó, kỳ họp 10 sẽ dồn rất nhiều luật để phục vụ việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

"Chính quyền địa phương 2 cấp sau 3 tháng hoạt động thì cũng còn nhiều điểm bất cập đòi hỏi phải tháo gỡ quy định tại luật, nghị định, thông tư để chỉ đạo điều hành thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cho biết tại phiên họp 49 lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến 13 dự án luật, chuẩn bị trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp 10 sắp tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến đã thống nhất tại phiên hợp, hoàn thiện báo cáo đảm bảo chất lượng gửi tới các vị đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10 tới đây mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm mà còn tổng kết công tác trong cả nhiệm kỳ; đồng thời, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến Quốc hội sẽ thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa kỳ họp thứ 9.

Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua chủ trương đầu tư các chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện.

Phiên họp 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc sau hơn 5 ngày làm việc ẢNH: GIA HÂN

Không được làm theo kiểu đối phó

Để chuẩn bị kỳ họp 10, tại phiên họp 50 vào tháng 10 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần cho ý kiến thêm 16 dự án luật, 3 dự án nghị quyết. Ngoài ra, còn dự phòng thời gian để xem xét 10 dự án luật và 2 nghị quyết đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, đến nay mới chỉ nhận được tài liệu của 5 trong 19 dự án luật, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan bám sát chương trình, phối hợp chặt chẽ, chủ động gửi tài liệu từ sớm kể cả khi đang dự thảo để các cơ quan Quốc hội có cơ sở nghiên cứu ngay giai đoạn đầu; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh, gửi tài liệu chính thức đến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong tháng 10 sẽ diễn ra Hội nghị Trung ương 13. Do đó, các cơ quan cần chủ động tham mưu để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng mà Trung ương Đảng sẽ quyết tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị cho kỳ họp còn rất ngắn, phiên họp 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 10 cũng sát ngày khai mạc kỳ họp 10. Do đó, các cơ quan cần tập trung tối đa trong giai đoạn nước rút, tuyệt đối không làm theo kiểu đối phó, bảo đảm hồ sơ tài liệu trình phải đầy đủ, chặt chẽ và được thẩm tra kỹ lưỡng.

"Thời gian gấp nhưng thủ tục là phải đảm bảo, phải xem chất lượng là trên hết", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.