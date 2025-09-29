Chủ tịch Quốc hội: 'Viên chức vào nhiều mà không đủ tiêu chuẩn thì không được'

Sáng 29.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp 49, cho ý kiến luật Viên chức (sửa đổi).

Đại diện Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Hải Long cho hay, dự thảo luật đổi mới công tác tuyển dụng theo hướng quy định rõ việc tuyển dụng được thực hiện theo 2 hình thức: thi tuyển và xét tuyển. Cùng đó, dự luật bổ sung quy định về tiếp nhận đối với người có kinh nghiệm công tác ở cả khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Hải Long trình bày tờ trình tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Cùng đó, Chính phủ đề xuất mở rộng quyền của viên chức cho phép ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp để đồng bộ với các luật chuyên ngành về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo.

Về cơ chế đánh giá viên chức, ông Long cho hay, dự thảo luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá viên chức bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thẩm tra, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Nguyễn Trường Giang cho biết, Ủy ban Pháp luật - Tư pháp (cơ quan thẩm tra) cho rằng, hợp đồng làm việc đối với viên chức là loại hợp đồng đặc thù của hợp đồng lao động.

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định đặc thù của hợp đồng làm việc đối với viên chức để quy định ngay tại dự thảo, làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết. Đồng thời, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, vì quy định này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền làm việc của công dân, cần quy định cụ thể tại luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

"Viên chức không phải tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời"

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, vấn đề hợp đồng với viên chức sau này sẽ rất quan trọng, cần phải nghiên cứu quy định cụ thể trong luật.

"Gần như chúng ta đang tư duy viên chức như công chức là suốt đời, còn ở đây ký hợp đồng là có thời hạn, có vào, có ra thì việc ký hợp đồng rất quan trọng. Cho nên, dần dần phải chuyển nhận thức từ chuyện viên chức suốt đời sang theo việc, theo thời hạn", ông Mãi nêu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị việc sửa đổi luật cần đảm bảo tăng tính minh bạch và chống lạm dụng trong tuyển dụng viên chức. "Như mình nói vừa qua là linh hoạt, nhưng viên chức vào nhiều mà không đủ tiêu chuẩn thì không được", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc xây dựng hệ thống đánh giá viên chức trong thời gian tới. Hiện quy định Đảng đánh giá đảng viên 3 tháng một lần thì viên chức cũng phải đánh giá xem hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ. "Không phải tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tán thành việc quản lý viên chức theo vị trí việc làm, song Chủ tịch Quốc hội lưu ý vấn đề này đã nói từ lâu nhưng chưa xác định được vị trí việc làm. Cùng đó, việc đổi mới tuyển dụng viên chức, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu ở đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đảm bảo quyền lợi và chế độ đãi ngộ viên chức… là những vấn đề Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần làm rõ.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dự thảo luật đủ điều kiện để trình Quốc hội kỳ họp 10 sắp tới, phục vụ việc tinh gọn tổ chức bộ máy.

"Các đồng chí thấy từ khi triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy tới giờ, cả nước chúng ta đã có khoảng 130.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định 178. Vì vậy, mục đích cuối cùng của việc sửa luật Viên chức là phải nâng cao chất lượng viên chức trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.