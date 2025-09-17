Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất bỏ cả thi và xét thăng hạng viên chức

Lê Hiệp
Lê Hiệp
17/09/2025 10:19 GMT+7

Tại dự thảo luật Viên chức (sửa đổi) trình Quốc hội, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Luật Viên chức (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 10 khai mạc vào 20.10 tới.

Đề xuất ký hợp đồng chuyên gia làm nhiệm vụ quản lý

Tại dự thảo luật, Bộ Nội vụ đề xuất đổi mới việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Theo đó, mọi hoạt động tuyển dụng, bố trí, sử dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và hiệu quả công việc.

Đáng chú ý, dự thảo luật đề xuất không thực hiện việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đề xuất bỏ cả thi và xét thăng hạng viên chức- Ảnh 1.

Các viên chức như bác sĩ, giáo viên... sẽ không còn phải thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

ẢNH: DUY TÍNH

Theo quy định tại luật Viên chức hiện hành, viên chức buộc phải thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Tới tháng 12.2023, Chính phủ ban hành Nghị định 85, bỏ quy định về việc thi thăng hạng viên chức. Viên chức chỉ đăng ký xét thăng hạng nếu đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ.

Tới dự thảo luật Viên chức sửa đổi lần này, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ cả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để quản lý viên chức theo vị trí việc làm.

Tại luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 9 hồi tháng 6 vừa qua cũng đã bỏ quy định về việc thi, xét nâng ngạch đối với công chức, dù vẫn giữ ngạch công chức để phân biệt thứ bậc trong hệ thống vị trí việc làm.

Cùng với bỏ thi, xét thăng hạng, dự thảo luật cũng đổi mới phương thức tuyển dụng viên chức. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập được chủ động lựa chọn phương thức tuyển dụng phù hợp, bao gồm thi tuyển cạnh tranh, xét tuyển công khai và tiếp nhận đối với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đáng lưu ý, Bộ Nội vụ đề xuất cho phép tiếp nhận vào làm viên chức đối với các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng hoặc kinh nghiệm từ khu vực ngoài công lập.

Cùng đó, cho phép ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với chuyên gia, nhà khoa học (cả người Việt Nam và người nước ngoài) để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành hoặc chuyên môn, nghiệp vụ…

Có thể cho thôi việc khi viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

Tại dự thảo luật Viên chức (sửa đổi), Bộ Nội vụ cũng đề xuất đổi mới cơ chế đánh giá với viên chức. Theo đó, việc đánh giá sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục và dựa trên các tiêu chí định lượng gắn với kết quả công việc.

Dự thảo luật cũng bỏ quy định buộc thôi việc với viên chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Thay vào đó, dự thảo luật quy định, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hoặc hàng năm, cấp có thẩm quyền có thể bố trí việc làm ở trình độ thấp hơn hoặc cho thôi việc với trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu công việc.

Cùng đó, dự thảo luật cũng đề xuất mở rộng quyền của viên chức, bao gồm quy định cho phép viên chức được ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với các đơn vị khác (ngoài công lập) nếu không trái với hợp đồng làm việc đã ký và được người đứng đầu đơn vị đồng ý.

Dự thảo luật đề xuất viên chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Đặc biệt, viên chức tại các tổ chức khoa học, công nghệ và cơ sở giáo dục đại học công lập được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp do chính đơn vị đó thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu…

Ngoài ra, dự thảo luật cũng đề xuất bổ sung quy định về việc viên chức được xem xét loại trừ, miễn hoặc giảm trách nhiệm pháp lý nếu có sai sót khi thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung và đã được cấp có thẩm quyền cho phép.

