Thường trực Ban Bí thư: Chuẩn bị tốt Hội nghị Trung ương 14, 15

Ngày 16.10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì giao ban công tác quý 3/2025 với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kết luận hội nghị ẢNH: DANGCONGSAN.ORG.VN

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, công việc trong quý 4 và cả năm 2025 có khối lượng rất lớn, yêu cầu rất cao, đòi hỏi các cơ quan phải chủ động hơn, rà soát kỹ các nhiệm vụ, chỉ tiêu.

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc năm 2025. Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, nội dung trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội.

Cùng đó là chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; Hội nghị Trung ương 14, 15 khóa XIII và Đại hội XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp... Có biện pháp thúc đẩy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tiến hành tổng kết công tác năm trước ngày 25.12.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu tổng kết Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổng kết việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (khắc phục ngay việc địa phương hóa thủ tục hành chính), cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong; xử lý tốt vấn đề tài chính, tài sản công.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng đạt 8,3 - 8,5%; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tất cả các địa bàn, lĩnh vực.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tập trung khắc phục nhanh hậu quả các cơn bão số 9, 10, 11 và mưa lũ sau bão; đặc biệt cần chăm lo, hỗ trợ sinh hoạt và sản xuất của đồng bào vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, lũ vừa qua.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đặc biệt là các vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án lãng phí, chậm tiến độ, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả...

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài chưa giải quyết xong... theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.