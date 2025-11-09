Khởi công đồng loạt 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Tại buổi lễ, sẽ khởi công đồng loạt 72 trường thuộc danh mục 100 trường được đầu tư trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30.8.2026.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam kết nối 14 điểm cầu tại 14 tỉnh, thành phố và các điểm cầu trực tuyến từ các trường nội trú liên cấp khác trên địa bàn các tỉnh biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Na Ngoi (Nghệ An) hồi đầu tháng 10 ẢNH: TTXVN

Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo lễ khởi công tại điểm cầu trung tâm ở tỉnh Thanh Hóa. Các phó thủ tướng, Bộ trưởng các bộ: Công an, GD-ĐT, Dân tộc và Tôn giáo, NN-MT, Xây dựng,... dự lễ khởi công ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, An Giang, Điện Biên, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, Quảng Trị...

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố biên giới chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khởi công này.

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 1, năm 2025 - 2026) thuộc chủ trương đầu tư hoàn thành xây dựng 248 trường tại các xã biên giới) là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục và góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 100 trường gần 20.000 tỉ đồng.

Bộ GD-ĐT cho rằng, việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một thời điểm, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành đầu tư 100 trường học trước năm học 2026 - 2027.

Trước đó, trong tháng 10 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi, xã Na Ngoi (Nghệ An).

Công trình này có diện tích 5,5 ha, tổng vốn đầu tư gần 240 tỉ đồng từ ngân sách và xã hội hóa, sẽ phục vụ hơn 1.900 học sinh vùng biên, giúp các em phát triển toàn diện, tạo nguồn cán bộ tương lai, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.