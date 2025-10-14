Thủ tướng: Xây trường nội trú bằng tất cả lòng yêu thương dành cho học sinh

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (diễn ra từ 14 - 16.10), chiều 14.10, tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành 4 dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Bát Mọt ẢNH: PHÚC NGƯ

Dự và phát biểu tại lễ khởi công Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Bát Mọt (xã biên giới Bát Mọt, Thanh Hóa), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tinh thần triển khai xây dựng các trường nội trú trong cả nước nói chung và xã Bát Mọt nói riêng cần thực hiện theo hướng ai có gì giúp nấy, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều.

"Chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của Nhà nước, nhà trường, của xã hội và mỗi chúng ta, nên chúng ta phải làm bằng tất cả tấm lòng của mình, sự trong sáng của mình, bằng tất cả nhiệt huyết của con tim với các em, các cháu. Với các cháu học sinh thì mong các cháu phải chăm ngoan, học giỏi và rất mong bà con cô bác cùng với nhà trường chăm lo tốt cho các cháu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng tặng quà nhà trường và học sinh xã Bát Mọt ẢNH: PHÚC NGƯ

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng triển khai xây dựng trường và cố gắng đến tháng 6.2026 hoàn thành, kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới. Không có trường nội trú rất nhiều cháu không được đến trường, rất khổ, đây là vấn đề bình đẳng về giáo dục. Gieo chữ mới thắp sáng ước mơ cho các cháu. Đồng thời, xây trường nào gọn trường đó, tránh đầu tư nhỏ lẻ, dàn trải.

Về cách làm sao cho nhanh, hiệu quả đối với việc xây dựng các trường nội trú trên địa bàn Thanh Hóa cũng như các địa phương khác, Thủ tướng gợi ý, có thể triển khai kêu gọi, vận động người dân hiến đất xây trường. Trường hợp người dân chưa có nhà ở, đất ở thì chính quyền địa phương sớm bố trí cho bà con.

Thủ tướng và các đại biểu khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Bát Mọt ẢNH: PHÚC NGƯ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần tuân thủ “5 bảo đảm”: bảo đảm chất lượng, tiến độ; bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; bảo đảm không tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; bảo đảm “đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó”, mang lại lợi ích cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và an sinh bền vững của tỉnh.

Dự án Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Bát Mọt xây dựng trên tổng diện tích 1,5 ha. Quy mô gồm: khu nhà lớp học với 22 phòng học và 12 phòng học bộ môn; 1 nhà hiệu bộ; 1 nhà đa năng; 1 nhà truyền thống văn hóa dân tộc; thư viện; sân chơi thể thao; khu nội trú, bán trú cho 260 học sinh; nhà ở công vụ cho 25 giáo viên, và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư khoảng 170 tỉ đồng.

Cùng thời điểm trên, tỉnh Thanh Hóa đã khởi công dự án nhà ở xã hội tại P.Hàm Rồng, quy mô gồm: 4 khối nhà cao 25 tầng với tổng số 2.376 căn, với tổng mức đầu tư 3.721 tỉ đồng; khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa (tại các xã Hoằng Sơn, Hoằng Phú và Hoằng Giang), quy mô 178,51 ha, với tổng vốn đầu tư 1.320 tỉ đồng.

Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao tại P.Hạc Thành ẢNH: NGÔ NHUNG

Khánh thành dự án Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao tại P.Hạc Thành, quy mô gồm các hạng mục nhà hợp khối 7 tầng, 2 sân bóng đá tập luyện, 2 sân bóng rổ, 1 sân tennis, bể bơi trong nhà, hạ tầng kỹ thuật và cổng, tường rào, với tổng mức đầu tư 247,85 tỉ đồng.