Ông Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM
Video Thời sự

Ông Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM

TT Phát triển Nội dung số
14/10/2025 13:19 GMT+7

Sáng 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đến dự phiên khai mạc trọng thể có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh bạn.

Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới có 109 ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy có 28 ủy viên.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào sáng 14.10.2025.

Khám phá thêm chủ đề

đại hội đại biểu đảng bộ tp.hcm ông Trần Lưu Quang Đảng bộ TP.HCM đại hội đảng bộ tin tức TP.HCM tường thuật đại hội
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
