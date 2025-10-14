Ông Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM

Đến dự phiên khai mạc trọng thể có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh bạn.

Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới có 109 ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy có 28 ủy viên.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.