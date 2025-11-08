Sau động đất, đất đá từ đồi tràn xuống đường, chia cắt làng du lịch cộng đồng

Chiều 8.11, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri (Quảng Ngãi), cho biết vào khoảng 10 giờ cùng ngày, một quả đồi cao khoảng 90 m tại xã Măng Ri bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, sau đó đất đá đổ ập xuống, vùi lấp đường dẫn vào làng du lịch cộng đồng Tu Thó. Khối lượng đất đá sạt trượt ước tính lên đến hàng nghìn m³, làm giao thông hoàn toàn ách tắc.

Đất từ quả đồi tràn xuống, vùi lấp tuyến đường vào khu du lịch cộng đồng ở xã Măng Ri, Quảng Ngãi ẢNH: CÂM ÁI

"Rất may thời điểm sạt lở không có người và phương tiện đi qua. Hiện du khách không thể vào làng tham quan, còn người dân muốn ra xã phải đi đường vòng xa hơn và chỉ có thể di chuyển bằng xe máy", ông Quang nói.

Ngay sau sự cố, UBND xã Măng Ri đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo ở hai đầu tuyến đường, tạm cấm người dân và du khách đi vào khu vực nguy hiểm để phòng ngừa sạt lở tiếp diễn.

Đất vùi lấp đường dẫn vào làng du lịch cộng đồng Tu Thó ẢNH: CẨM ÁI

Thời điểm phát ra tiếng nổ và sạt lở, thời tiết tại địa phương đang nắng. "Đây được đánh giá là sự cố bất thường và nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã báo cáo lên cấp trên để có hướng kiểm tra, đánh giá mức độ mất an toàn của khu dân cư trên núi cao", ông Quang cho biết thêm.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, trận động đất có độ lớn 4.0 Ritcher xảy ra lúc 9 giờ 47 ngày 8.11 đã xảy ra tại xã Măng Ri, Quảng Ngãi, có tọa độ 14,929 độ vĩ bắc, 108,139 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.