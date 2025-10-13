Trong 9 tiếng xảy ra 8 trận động đất ở miền Tây Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện các khoa học trái đất, sáng nay 13.10, ở miền Tây Quảng Ngãi (khu vực H.Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) liên tiếp xảy ra 8 trận động đất.

Trận động đất có cường độ lớn nhất ở Quảng Ngãi trong sáng 13.10 xảy ra lúc gần 2 giờ sáng, trên địa bàn xã Măng Bút ẢNH: IES

Trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 1 giờ 12 phút 59 giây (giờ Hà Nội) tại vị trí có tọa độ 14.855 độ vĩ bắc - 108,149 độ kinh đông, độ lớn 3.6 M, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trận động đất gần đây nhất xảy ra lúc hơn 7 giờ sáng, độ lớn 2.6 M, tại vị trí có tọa độ 14,880 độ vĩ bắc - 108,137 độ kinh đông.



Trận động đất có độ lớn lớn nhất là trận 2, xảy ra vào lúc 1 giờ 57 phút 53 giây, có độ lớn 4.2 M, tại vị trí có tọa độ 14,876 độ vĩ bắc - 108,141 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Cả 3 tọa độ xảy ra động đất nêu trên đều nằm trên địa bàn xã Măng Bút. Nếu tính cả 8 trận thì có 1 tỉnh xảy ra tại xã Măng Ri (phía tây xã Măng Bút), cả 8 trận đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, động đất ở khu vực miền Tây Quảng Ngãi là động đất kích thích, do ảnh hưởng từ các hoạt động của các hồ thủy điện trong khu vực.

Vì thế, từ nhiều năm nay, mỗi năm ở tỉnh Kon Tum cũ có hàng trăm trận động đất. Tuy nhiên, hầu hết các trận động đất chỉ có cường độ từ 2 đến dưới 4 độ M. Những trận động đất có cường độ từ 4.5 đến 5 độ M là hiếm gặp.

Từ đầu năm đến nay, ở miền Tây Quảng Ngãi đã xảy ra gần 300 trận động đất. Cũng ở miền Tây Quảng Ngãi, năm 2022 có 254 trận, năm 2023 có 316 trận, năm 2024 có 436 trận động đất.