Động đất rung chuyển miền nam Philippines

Cơ quan địa chấn Philippines cho biết trận động đất xảy ra cách thị trấn Manay, tỉnh Davao Oriental (khu vực Mindanao) khoảng 20 km, vào lúc 9 giờ 43 sáng 10.10 (giờ địa phương). Trong vài giờ sau đó, Philippines đã ghi nhận tổng cộng 179 dư chấn, trong đó có 10 dư chấn đủ mạnh để người dân cảm nhận được, với độ lớn dao động từ 1,3 - 5,8 độ Richter. Đây được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất tại Philippines trong nhiều năm qua, theo Reuters.

Một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh ở TP. Davao, miền nam Philippines ngày 10.10 ẢNH: AP

Trận động đất đã khiến người dân hoảng loạn và phải sơ tán lên các khu vực cao hơn. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết chính phủ sẽ làm việc 24/7 để đảm bảo cung cấp hỗ trợ đến toàn bộ người dân bị ảnh hưởng. Ông Nelson Dayanghirang, Thống đốc tỉnh Davao Oriental, cho biết trận động đất khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và dự đoán con số này sẽ còn tăng. Hình ảnh từ khu vực bị ảnh hưởng cho thấy nhiều tòa nhà và công trình bị nứt, sập và hư hại.

Ngay sau cơn động đất, Cơ quan cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (Mỹ) cho biết các đợt sóng cao từ 1 - 3 m có thể ảnh hưởng đến một số khu vực của Philippines.

Mới đây, trận động đất 6,9 độ Richter xảy ra vào ngày 30.9 ở Philippines đã khiến ít nhất 74 người thiệt mạng.



