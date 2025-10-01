Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Số người thiệt mạng đang tăng nhanh sau động đất ở Philippines

Thụy Miên
Thụy Miên
01/10/2025 11:22 GMT+7

Số người thiệt mạng do trận động đất 6,9 độ Richter tại miền trung Philippines gần 70 người, trong lúc các bệnh viện trên đảo Cebu rơi vào tình trạng quá tải khi số người bị thương tăng cao.

Số người chết do động đất miền trung Philippines tăng nhanh - Ảnh 1.

Một cửa hàng McDonald ở thành phố Bogo (Cebu) và một nhà thờ ở thị trấn Daanbantayan cùng tỉnh bị sập do động đất khuya 30.9

ảnh: afp

Số người chết do động đất miền trung Philippines tăng nhanh - Ảnh 2.

Đội ngũ cứu hộ đứng trước một cấu trúc xây dựng bị sập ở Daanbantayan (Cebu)

ảnh: reuters

Số người chết do động đất miền trung Philippines tăng nhanh - Ảnh 3.

Đội ngũ cứu hộ phong tỏa đường bị hư hại ở thị trấn Daanbantayan (Cebu)

ảnh: reuters

Số người chết do động đất miền trung Philippines tăng nhanh - Ảnh 4.

Người dân nhìn nhà họ bị sập ở thành phố Bogo (Cebu) ngày 1.10

ảnh: ap

Số người chết do động đất miền trung Philippines tăng nhanh - Ảnh 5.

Các bệnh nhân phải ở ngoài sân của bệnh viện tỉnh Cebu tại thành phố Bogo ngày 1.10 vì bệnh viện quá tải

ảnh: ap

Số người chết do động đất miền trung Philippines tăng nhanh - Ảnh 6.

Một tuyến đường cao tốc chính đi qua thị trấn Tabogon (CEbu) bị nứt kéo dài theo sau động đất khuya 30.9

ảnh: afp

Số người chết do động đất miền trung Philippines tăng nhanh - Ảnh 7.

Đội ngũ y tế, cứu hộ phải nhanh chóng di chuyển thi thể của các nạn nhân ở thành phố Bogo (Cebu) ngày 1.10

ảnh: ap

Số người chết do động đất miền trung Philippines tăng nhanh - Ảnh 8.

Cảnh sát và đội ngũ cứu hộ kiểm tra thiệt hại tại một sân vận động trong nhà ở thị trấn San Remigio (Cebu) ngày 1.10

ảnh: afp

Số người chết do động đất miền trung Philippines tăng nhanh - Ảnh 9.

Đường sá bị chênh do ảnh hưởng động đất ở thành phố Bogo (Cebu) ngày 1.10

ảnh: afp

Tin liên quan

Động đất ngay giữa đêm, ít nhất 22 người chết ở Philippines

Động đất ngay giữa đêm, ít nhất 22 người chết ở Philippines

Sáng nay (1.10), Đài phát thanh DZMM dẫn nguồn Văn phòng Thông tin tỉnh Cebu cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,9 độ richter ở miền trung Philippines vào khuya 30.9 đã tăng lên 22 người.

Động đất mạnh tại Trung Quốc, gần 8.000 người sơ tán

Động đất mạnh làm rung chuyển tây bắc Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Động đất miền Trung Philippines Đảo Cebu
Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
