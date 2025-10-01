Số người thiệt mạng đang tăng nhanh sau động đất ở Philippines

Một cửa hàng McDonald ở thành phố Bogo (Cebu) và một nhà thờ ở thị trấn Daanbantayan cùng tỉnh bị sập do động đất khuya 30.9
ảnh: afp
Đội ngũ cứu hộ đứng trước một cấu trúc xây dựng bị sập ở Daanbantayan (Cebu)
ảnh: reuters
Đội ngũ cứu hộ phong tỏa đường bị hư hại ở thị trấn Daanbantayan (Cebu)
Người dân nhìn nhà họ bị sập ở thành phố Bogo (Cebu) ngày 1.10
ảnh: ap
Các bệnh nhân phải ở ngoài sân của bệnh viện tỉnh Cebu tại thành phố Bogo ngày 1.10 vì bệnh viện quá tải
Một tuyến đường cao tốc chính đi qua thị trấn Tabogon (CEbu) bị nứt kéo dài theo sau động đất khuya 30.9
Đội ngũ y tế, cứu hộ phải nhanh chóng di chuyển thi thể của các nạn nhân ở thành phố Bogo (Cebu) ngày 1.10
Cảnh sát và đội ngũ cứu hộ kiểm tra thiệt hại tại một sân vận động trong nhà ở thị trấn San Remigio (Cebu) ngày 1.10
Đường sá bị chênh do ảnh hưởng động đất ở thành phố Bogo (Cebu) ngày 1.10
