Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Động đất 3.4 độ ở Cao Bằng

Quý Hiên
Quý Hiên
07/10/2025 19:11 GMT+7

Tại Cao Bằng chiều 7.10 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.4 M, chưa rõ là động đất kích thích hay động đất tự nhiên.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, lúc 16 giờ 42 phút 48 giây (giờ Hà Nội) chiều nay 7.10 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.4 (độ M) tại vị trí có tọa độ 22,936 độ vĩ bắc, 105,938 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,5 km. 

Động đất 3.4 độ M ở Cao Bằng- Ảnh 1.

Vị trí chấn tâm trận động đất xảy ra chiều 7.10 tại xã Cần Yên, Cao Bằng

ẢNH: IES

Động đất xảy ra tại xã Cần Yên (H.Hà Quảng cũ), tỉnh Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy ra trên đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên (đới đứt gãy cấp 2), hướng tây bắc - đông nam. 

Hiện nay, trung tâm mới ghi nhận có trận động đất nêu trên, còn tính chất của trận động đất (là động đất tự nhiên hay động đất kích thích) thì các nhà khoa học đang tiếp tục xem xét.

Tuy nhiên, phán đoán ban đầu nghiêng về yếu tố tự nhiên, vì gần khu vực xảy ra động đất không có hồ thủy điện lớn nào.

Được biết, cuối tháng 11 và đầu tháng 12.2019 tại tỉnh Cao Bằng và vùng lân cận cũng xảy ra liên tiếp 8 trận động đất. Trong đó, trận lớn nhất xảy ra tại H.Trùng Khánh (cũ) vào sáng 25.11.2019, có độ lớn 5.4 độ M, cách vị trí xảy ra trận động đất chiều nay khoảng 80 km về phía đông. Trận động đất mạnh 5.4 độ M đã khiến một số tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc.

Đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên được các nhà khoa học địa chấn Việt Nam nhận định là xảy ra động đất tối đa 5.5 độ M. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến khác, nhưng về cơ bản các nhận định đều cho rằng động đất trên đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên vượt quá 6 độ M.

Tin liên quan

Trung tâm Cao Bằng lại ngập do hoàn lưu bão Matmo

Trung tâm Cao Bằng lại ngập do hoàn lưu bão Matmo

Chưa khắc phục xong hậu quả từ đợt lũ lịch sử do bão số 10 (Bualoi) gây ra, sáng nay 7.10, dòng nước lũ đục ngầu từ sông Bằng, sông Hiến lại tiếp tục tràn vào các nhà khu vực ven sông trung tâm tỉnh Cao Bằng.

Động đất 3,6 độ tại Phú Thọ

Động đất cấp độ 2 ở Mường Chà, Điện Biên

Khám phá thêm chủ đề

Động đất động đất ở Cao Bằng động đất tự nhiên đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận