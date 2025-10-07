Động đất 3.4 độ ở Cao Bằng

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, lúc 16 giờ 42 phút 48 giây (giờ Hà Nội) chiều nay 7.10 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.4 (độ M) tại vị trí có tọa độ 22,936 độ vĩ bắc, 105,938 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,5 km.

Vị trí chấn tâm trận động đất xảy ra chiều 7.10 tại xã Cần Yên, Cao Bằng ẢNH: IES

Động đất xảy ra tại xã Cần Yên (H.Hà Quảng cũ), tỉnh Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy ra trên đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên (đới đứt gãy cấp 2), hướng tây bắc - đông nam.

Hiện nay, trung tâm mới ghi nhận có trận động đất nêu trên, còn tính chất của trận động đất (là động đất tự nhiên hay động đất kích thích) thì các nhà khoa học đang tiếp tục xem xét.

Tuy nhiên, phán đoán ban đầu nghiêng về yếu tố tự nhiên, vì gần khu vực xảy ra động đất không có hồ thủy điện lớn nào.

Được biết, cuối tháng 11 và đầu tháng 12.2019 tại tỉnh Cao Bằng và vùng lân cận cũng xảy ra liên tiếp 8 trận động đất. Trong đó, trận lớn nhất xảy ra tại H.Trùng Khánh (cũ) vào sáng 25.11.2019, có độ lớn 5.4 độ M, cách vị trí xảy ra trận động đất chiều nay khoảng 80 km về phía đông. Trận động đất mạnh 5.4 độ M đã khiến một số tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc.

Đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên được các nhà khoa học địa chấn Việt Nam nhận định là xảy ra động đất tối đa 5.5 độ M. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến khác, nhưng về cơ bản các nhận định đều cho rằng động đất trên đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên vượt quá 6 độ M.