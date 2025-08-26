Động đất 3,6 độ tại Phú Thọ

Vừa xảy ra một trận động đất gần Hà Nội, tuy cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 nhưng cũng làm người dân liên tưởng trận động đất gây sập nhà, chết dê xảy ra năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ.

Vị trí chân tấm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây nam ẢNH: TRUNG TÂM BÁO TIN ĐỘNG ĐẤT VÀ CẢNH BÁO SÓNG THẦN

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, lúc 17 giờ 46 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 26.8, một trận động đất có độ lớn 3,6 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,716 độ vĩ bắc, 105,657 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Vị trí động đất thuộc khu vực xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, động đất nói trên ở xã Cao Dương là động đất tự nhiên, do hoạt động kiến tạo trên đới đứt gãy sông Hồng tích lũy năng lượng mà hình thành.

Xã Cao Dương là một địa danh vốn thuộc H.Lương Sơn, Hòa Bình trước đây, nay là một xã của Phú Thọ. Đây là vùng giáp ranh phía tây nam của Hòa Bình cũ và Hà Nội.

Theo quan sát của Báo Thanh Niên, vị trí xảy ra trận động đất ở xã Cao Dương năm nay chỉ cách vị trí xảy ra trận động đất ở H.Mỹ Đức (cũ), Hà Nội ngày 25.3.2024 gần 9 km (đường chim bay); và cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây nam.

Trận động đất ngày 25.3.2024 ở H.Mỹ Đức cũ có độ lớn 4.0 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Vị trí động đất nằm ở vùng giáp ranh Hà Nội - Hòa Bình cũ, gây thiệt hại đáng kể (gây sập nhà, chết dê) đối với người dân bên tỉnh Hòa Bình cũ.