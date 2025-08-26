Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Động đất 3,6 độ tại Phú Thọ

Quý Hiên
Quý Hiên
26/08/2025 19:53 GMT+7

Vị trí động đất ở xã Cao Dương (Phú Thọ), cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km.

Vừa xảy ra một trận động đất gần Hà Nội, tuy cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 nhưng cũng làm người dân liên tưởng trận động đất gây sập nhà, chết dê xảy ra năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ. 

Động đất gần Hà Nội- Ảnh 1.

Vị trí chân tấm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây nam

ẢNH: TRUNG TÂM BÁO TIN ĐỘNG ĐẤT VÀ CẢNH BÁO SÓNG THẦN

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, lúc 17 giờ 46 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 26.8, một trận động đất có độ lớn 3,6 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,716 độ vĩ bắc, 105,657 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Vị trí động đất thuộc khu vực xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, động đất nói trên ở xã Cao Dương là động đất tự nhiên, do hoạt động kiến tạo trên đới đứt gãy sông Hồng tích lũy năng lượng mà hình thành.

Xã Cao Dương là một địa danh vốn thuộc H.Lương Sơn, Hòa Bình trước đây, nay là một xã của Phú Thọ. Đây là vùng giáp ranh phía tây nam của Hòa Bình cũ và Hà Nội.

Theo quan sát của Báo Thanh Niên, vị trí xảy ra trận động đất ở xã Cao Dương năm nay chỉ cách vị trí xảy ra trận động đất ở H.Mỹ Đức (cũ), Hà Nội ngày 25.3.2024 gần 9 km (đường chim bay); và cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây nam.

Trận động đất ngày 25.3.2024 ở H.Mỹ Đức cũ có độ lớn 4.0 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Vị trí động đất nằm ở vùng giáp ranh Hà Nội - Hòa Bình cũ, gây thiệt hại đáng kể (gây sập nhà, chết dê) đối với người dân bên tỉnh Hòa Bình cũ. 

Tin liên quan

Bàng hoàng cảnh sập nhà, chết dê sau trận động đất ở Hà Nội

Bàng hoàng cảnh sập nhà, chết dê sau trận động đất ở Hà Nội

Nằm dưới chân núi bị sạt lở sau ảnh hưởng của trận động đất 4 độ Richter sáng 25.3.2024, một hộ gia đình ở xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nơi tiếp giáp với xã Tuy Lai của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) bị sập nhà, chết dê.

Viện trưởng Vật lý địa cầu nói gì về động đất sáng nay tại Hà Nội?

Động đất 4 độ Richter tại Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

Động đất ảnh hưởng động đất với Hà Nội động đất ở Hà Nội đứt gãy sông Hồng động đất tự nhiên
