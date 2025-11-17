Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Mưa lớn lại gây ngập nhiều khu vực ở Quảng Trị

Thanh Lộc
17/11/2025 09:03 GMT+7

Mưa lớn từ đêm 16 đến sáng 17.11 khiến nhiều khu vực ở Quảng Trị ngập sâu, giao thông bị chia cắt; mực nước trên các sông dâng nhanh, nhiều điểm vượt báo động, nguy cơ tiếp tục phức tạp trong những ngày tới.

Sáng 17.11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết từ đêm 16.11 đến rạng sáng nay (17.11), trên địa bàn xuất hiện mưa vừa đến mưa to, làm nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập cục bộ. Lượng mưa 24 giờ qua phổ biến 40 - 110 mm; một số nơi mưa lớn hơn như Tà Rụt 258,2 mm, Hướng Sơn 203,8 mm, Vĩnh Ô 145 mm, Ba Lòng 136,8 mm và Gia Vòng 121,2 mm.

Lúc 6 giờ ngày 17.11, mực nước một số sông chính ghi nhận tăng cao: sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xấp xỉ báo động 2: sông Thạch Hãn tại Đakrông trên báo động 3; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh cũng vượt báo động 3.

Mưa lớn lại gây ngập nhiều khu vực ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Người dân xã Ba Lòng di dời khi nước lũ tấn công

ẢNH: THANH LỘC

Dự báo từ ngày 17 đến 19.11, Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa ở khu vực phía bắc phổ biến 70 - 200 mm, nơi cao hơn trên 220 mm; khu vực phía Nam 120 - 250 mm, một số nơi có thể vượt 300 mm.

Mưa lớn đã gây ngập tại nhiều địa phương. Tại xã Kim Ngân, 4 điểm ngập sâu từ 0,3 đến 1 m, gồm đường vào bản An Bai, đường từ UBND xã về đập Cồn Cùng và các ngầm Km 23, Km 25 Quốc lộ 9B.

Tại xã Đakrông có 10 điểm ngập, gồm: Ngầm tràn Ly Tôn thôn Ly Tôn ngập hơn 3 m; cầu tràn Đá Đỏ thôn Ra Lây ngập 3 m; cầu tràn Chân Rò thôn Chân Rò ngập 3 - 4 m; cầu tràn A Lô thôn Ngược ngập 0,3 - 0,5 m; cầu tràn La Tia, thôn Pa Ngay ngập 0,3 - 0,5 m; cầu tràn Km28 ngập 30 - 60 cm; cầu tràn Ra Poong ngập 30 cm - 60 cm; cầu tràn Thuận 2 đã ngập khoảng 1 m. Ngoài ra, trụ sở UBND xã tại khu vực Klu ngập khoảng 1 m; tại Km1 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ngập 0,5 - 1 m.

Mưa lớn lại gây ngập nhiều khu vực ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Sạt lở đất trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã La Lay

ẢNH: THANH LỘC

Tại xã La Lay có 2 điểm ngập, gồm: Cầu tràn thôn A Ngo ngập từ 40 - 60 rcm; cầu tràn thôn A Ròng ngập từ 40 - 60 cm. Cũng tại địa phương này đã ghi nhận điểm sạt lở đất trên đường Hồ Chí Minh.

Các địa phương đã triển khai kiểm tra, rà soát an toàn hồ đập, đê điều. Hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt 85,21 - 91,40% thiết kế và tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo an toàn trong thời gian mưa lũ kéo dài.

Miền Trung mưa như trút nước, miền Bắc rét đậm rét hại

Bình luận (0)

