Miền núi TP.Huế mưa lớn, đất đá từ nguồn tràn xuống đường Hồ Chí Minh

Hôm nay 16.11, mưa lớn đã khiến đất đá và nước từ đầu nguồn chảy xuống nhiều nhà dân ở các xã miền núi TP.Huế. Trên đường Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều đoạn bị bồi lấp, ngập cục bộ, giao thông tê liệt.

Từ sáng nay, lũ từ đầu nguồn đổ về khiến đoạn đường từ TT.A Lưới cũ về xã A Lưới 2 (xã Sơn Thủy cũ) bị ngập. Thời điểm này, nước kèm đất đá từ núi chảy xuống rất mạnh.

Đất đá tràn xuống đường và vào nhà của người dân ở xã A Lưới 3 ẢNH: N.X

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, cho biết có rất nhiều vị trí trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn bị đất đá bồi lấp và nước dâng ngập cục bộ. Tuy mực nước ngập không quá cao nhưng do chảy mạnh nên xe máy và ô tô con 5 chỗ không thể di chuyển qua.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của xã đã có mặt tại hiện trường để rào chắn và đặt biển cảnh báo, đồng thời khẩn trương xử lý những vị trí bị sạt lở.

Nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh bị ngập do mưa lớn ẢNH: N.X

Cùng ngày, tại xã A Lưới 3 cũng ghi nhận tình trạng mưa lớn và nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh bị ngập úng, đất đá bồi lấp, như tại khu vực đối diện UBND xã A Lưới 3 và một số tuyến đường liên thôn Hợp Thượng, A La.

Trong ngày, Công an xã A Lưới 3 đã đặt rào chắn, cảnh báo nguy hiểm, lưu ý người dân lưu thông chậm và quan sát để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng rào chắn để đảm bảo an toàn cho người dân ẢNH: N.X

Công an xã A Lưới 3 khuyến cáo, thời điểm này người dân hạn chế lưu thông qua QL49 vào ban đêm khi không thật sự cần thiết. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tình hình các tuyến đường và thời tiết thông qua phương tiện thông tin đại chúng.