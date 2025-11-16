Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Miền núi TP.Huế mưa lớn, đất đá từ nguồn tràn xuống đường Hồ Chí Minh

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
16/11/2025 17:32 GMT+7

Mưa lớn khiến lượng đất đá và nước từ núi tràn xuống tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận các xã miền núi TP.Huế. Lực lượng chức năng lập rào chắn, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển vào ban đêm.

Hôm nay 16.11, mưa lớn đã khiến đất đá và nước từ đầu nguồn chảy xuống nhiều nhà dân ở các xã miền núi TP.Huế. Trên đường Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều đoạn bị bồi lấp, ngập cục bộ, giao thông tê liệt.

Từ sáng nay, lũ từ đầu nguồn đổ về khiến đoạn đường từ TT.A Lưới cũ về xã A Lưới 2 (xã Sơn Thủy cũ) bị ngập. Thời điểm này, nước kèm đất đá từ núi chảy xuống rất mạnh.

Miền núi TP.Huế mưa lớn, đất đá từ nguồn tràn xuống đường Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Đất đá tràn xuống đường và vào nhà của người dân ở xã A Lưới 3

ẢNH: N.X

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, cho biết có rất nhiều vị trí trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn bị đất đá bồi lấp và nước dâng ngập cục bộ. Tuy mực nước ngập không quá cao nhưng do chảy mạnh nên xe máy và ô tô con 5 chỗ không thể di chuyển qua.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của xã đã có mặt tại hiện trường để rào chắn và đặt biển cảnh báo, đồng thời khẩn trương xử lý những vị trí bị sạt lở.

Miền núi TP.Huế mưa lớn, đất đá từ nguồn tràn xuống đường Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh bị ngập do mưa lớn

ẢNH: N.X

Cùng ngày, tại xã A Lưới 3 cũng ghi nhận tình trạng mưa lớn và nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh bị ngập úng, đất đá bồi lấp, như tại khu vực đối diện UBND xã A Lưới 3 và một số tuyến đường liên thôn Hợp Thượng, A La.

Trong ngày, Công an xã A Lưới 3 đã đặt rào chắn, cảnh báo nguy hiểm, lưu ý người dân lưu thông chậm và quan sát để đảm bảo an toàn.

Miền núi TP.Huế mưa lớn, đất đá từ nguồn tràn xuống đường Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng rào chắn để đảm bảo an toàn cho người dân

ẢNH: N.X

Công an xã A Lưới 3 khuyến cáo, thời điểm này người dân hạn chế lưu thông qua QL49 vào ban đêm khi không thật sự cần thiết. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tình hình các tuyến đường và thời tiết thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

