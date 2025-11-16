Dự báo thời tiết 16.11: Không khí lạnh gây rét đậm, mưa lớn diện rộng

Dự báo thời tiết hôm nay 16.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Bắt đầu từ ngày mai 17.11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông miền Bắc và bắc miền Trung.

Dự báo không khí lạnh gây rét đậm ở miền Bắc trong những ngày tới ẢNH: TUẤN MINH

Sau đó, không khí lạnh tiếp tục lan rộng ảnh hưởng đến phía tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió mùa đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - 5. Dự báo từ ngày 17 - 18.11, ở khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ đêm mai 17.11, thời tiết miền Bắc và bắc Trung bộ trời chuyển rét. Vùng núi cao các tỉnh miền Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17 - 18.11, trời có mưa, mưa rào; từ đêm 17.11 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13 - 15 độ C.

Dự báo thời tiết không khí lạnh gây mưa lớn kéo dài

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo từ sáng sớm 16 - 18.11, Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa lớn từ 200 - 400 mm, có nơi mưa trên 500 mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, phía đông Đắk Lắk, Khánh Hòa có lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 350 mm.

Dự báo từ ngày 16.11 đến hết ngày 17.11, phía tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa từ 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18.11, khu vực TP.Huế, TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm; phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn ở miền Trung trong những ngày tới có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ ở các khu đô thị, khu công nghiệp từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.