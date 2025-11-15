Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, 8 tỉnh miền Trung sẽ mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 15.11, bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.
Dự báo thời tiết từ ngày 17.11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông miền Bắc và bắc Trung bộ, sau đó tiếp tục lan rộng ảnh hưởng đến khu vực phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng ngày 17 - 18.11, miền Bắc có mưa rải rác. Từ đêm 17.11, thời tiết các tỉnh miền Bắc và bắc Trung bộ trời chuyển rét. Vùng núi cao phía bắc có nơi rét đậm.
Miền Bắc và bắc Trung bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Hà Nội từ đêm 17.11 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C.
Không khí lạnh gây mưa lớn trên 800 mm
Tại miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.
Từ ngày 15.11, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa, mưa rào và rải rác có giông, lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.
Từ đêm 15.11 đến đêm 16.11, từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to, từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60 -100 mm, có nơi trên 200 mm; phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa từ 30 - 60 mm, có nơi trên 120 mm.
Dự báo ngày 17 - 18.11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 200 - 450 mm, có nơi trên 550 mm.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa từ 100 - 250 mm, có nơi trên 350 mm. Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.
Tổng lượng mưa cả đợt từ đêm 15.11 đến hết ngày 18.11 ở Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai từ 300 - 600 mm, có nơi trên 800 mm; từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có 150 - 350 mm, có nơi trên 500 mm; phía tây tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ 70 - 150 mm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa trong những ngày tới có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc.
