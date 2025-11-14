Không khí lạnh mạnh tràn xuống, miền Bắc rét khô, miền Trung mưa lớn tầm tã

Chiều 14.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở phía bắc có một khối không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển xuống phía nam, sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong những ngày tới.

Không khí lạnh khiến thời tiết miền Bắc có đợt rét sâu đầu tiên trong mùa đông năm nay ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt, khối không khí lạnh tăng cường này khiến thời tiết thay đổi rất khác biệt ở miền Bắc và miền Trung.

Dự báo từ khoảng ngày 17.11, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió mùa đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - 5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, toàn bộ miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa trong ngày 17 - 18.11. Sau đó các nơi này trời nắng, hanh khô, thời tiết chuyển rét.

Dự báo nhiệt độ ban đêm giảm thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, ở ngưỡng rét hại.

Dự báo thời tiết tại Hà Nội trong đợt không khí lạnh này trời chuyển rét từ đêm ngày 17.11, nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C.

Không khí lạnh gây mưa lớn có nơi trên 800 mm

Trái ngược với thời tiết rét khô ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An, các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ xảy ra đợt mưa lớn từ ngày 15 - 18.11.

Dự báo tổng lượng mưa cả đợt ở TP.Huế, TP.Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến từ 300 - 600 mm, có nơi trên 800 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có lượng mưa phổ biến từ 150 - 350 mm, có nơi trên 500 mm; phía tây tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có lượng mưa 70 - 150 mm.

Ngay sau đó, từ ngày 19.11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở TP.Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh cường độ mạnh lần này gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển.

Từ chiều tối và đêm 17.11, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió mùa đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9. Biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m. Vùng biển bắc Biển Đông có gió mùa đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng cao 4 - 6 m.

Từ 18.11, vùng biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mùa đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 4 - 6 m.

Trước dự báo không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung, cùng ngày, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi 8 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa yêu cầu các địa phương chủ động các biện pháp ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo từ ngày 16.11 đến ngày 20.11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.