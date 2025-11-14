Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo không khí lạnh khiến vùng núi miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn 700 mm

Phan Hậu
Phan Hậu
14/11/2025 07:34 GMT+7

Dự báo thời tiết trong 2 ngày tới, không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta, khiến vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm, miền Trung mưa lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 14.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An. 

Dự báo không khí lạnh khiến vùng núi miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn 700 mm- Ảnh 1.

Nhiệt độ ban đêm ở miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An giảm sâu, trời rét, riêng vùng núi cao phía bắc có rét đậm dưới 15 độ C

ẢNH: TUẤN MINH

Không khí lạnh kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao khiến miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có nắng ban ngày nhưng vào ban đêm, nhiệt độ sẽ giảm sâu, khoảng 16 - 18 độ C, vùng núi miền Bắc có nơi dưới 13 độ C, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C, cao nhất 26 - 28 độ C. Trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 16.11 sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét. Vùng núi cao miền Bắc có khả năng xuất hiện sương muối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh. 

Trên khu vực vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. sóng biển cao 2,5 - 3,5 m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, dự báo từ đêm 15.11 đến ngày 18.11, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài trong nhiều ngày, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.

Vùng mưa lớn có lượng mưa nhiều nhất tập trung từ Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai với lượng mưa 250 - 500 mm, một số nơi trên 700 mm.

Tin liên quan

Dự báo không khí lạnh khiến miền Bắc chuyển rét, 4 tỉnh miền Trung mưa lớn

Dự báo không khí lạnh khiến miền Bắc chuyển rét, 4 tỉnh miền Trung mưa lớn

Không khí lạnh liên tục tăng cường khiến thời tiết miền Bắc chuyển rét, và gây ra mưa lớn dài ngày ở các tỉnh miền Trung, tổng lượng mưa có nơi trên 700 mm.

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh dự báo thời tiết hôm nay 31.7 dự báo thời tiết mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận