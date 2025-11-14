Dự báo không khí lạnh khiến vùng núi miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn 700 mm

Dự báo thời tiết hôm nay 14.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nhiệt độ ban đêm ở miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An giảm sâu, trời rét, riêng vùng núi cao phía bắc có rét đậm dưới 15 độ C ẢNH: TUẤN MINH

Không khí lạnh kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao khiến miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có nắng ban ngày nhưng vào ban đêm, nhiệt độ sẽ giảm sâu, khoảng 16 - 18 độ C, vùng núi miền Bắc có nơi dưới 13 độ C, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C, cao nhất 26 - 28 độ C. Trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 16.11 sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét. Vùng núi cao miền Bắc có khả năng xuất hiện sương muối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Trên khu vực vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. sóng biển cao 2,5 - 3,5 m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, dự báo từ đêm 15.11 đến ngày 18.11, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài trong nhiều ngày, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.

Vùng mưa lớn có lượng mưa nhiều nhất tập trung từ Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai với lượng mưa 250 - 500 mm, một số nơi trên 700 mm.