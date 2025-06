Mưa lũ bất thường nhấn chìm nhiều tuyến đường ở Huế giữa ngày nắng hạ

Người dân hoàn toàn bất ngờ khi mưa lũ bất thường giữa mùa hè tại TP.Huế.

Sáng 11.6, nhiều người dân sống tại các tuyến đường trung tâm TP.Huế như Ngô Đức Kế, Nguyễn Chí Diễu, Xuân 68… (Q.Phú Xuân), Dương Văn An (Q.Thuận Hóa) bất ngờ khi trận mưa lớn đầu hè đã gây ngập lụt, giao thông tê liệt.



Một người sống tại đường Dương Văn An cho biết, khuya hôm qua (10.6), tại TP.Huế mưa rất lớn, nước thoát không kịp nên các khu vực vùng trũng ngập lụt.

Đường Dương Văn An đoạn giao với đường Hà Huy Tập ngập lụt sau mưa lớn ẢNH: HỒNG NHUNG

Do mưa vào giờ khuya nên một số người sống ở vị trí cao, khi lưu thông qua các tuyến đường này đều bất ngờ, họ không nghĩ giữa những ngày nắng hạ Huế lại hứng chịu trận lụt này. Một số người dắt xe, bì bõm trong nước lũ để băng qua các tuyến đường này.

"Tôi ở khu vực cao hơn, mưa vào giờ khuya nên tôi không nghĩ tuyến đường này sẽ lụt. Giữa mùa hè mà lụt như thế này thì quả thật không kịp trở tay", anh Đan Nguyên (41 tuổi, người dân sống tại P.Trường An, TP.Huế) tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến cảnh lụt trên đường đi làm.

Tình trạng ngập lụt giữa mùa hè khiến nhiều người bất ngờ ẢNH: HỒNG NHUNG

Tại một số tuyến đường lân cận khu vực kinh thành Huế như Nguyễn Chí Diễu, Xuân 86, Ngô Đức Kế… (thuộc Q.Phú Xuân), có nơi nước cao gần 1 m, làm hư hại nhiều tài sản, một số nơi nước tràn vào nhà dân.

"Hôm qua mưa lớn nhưng giữa mùa hè tôi không nghĩ sẽ ngập lụt. Sáng ra thấy mênh mông nước, không thể đi làm, tôi hơi sốc", chị Bùi Thị Lan (32 tuổi, sống tại Q.Phú Xuân) cho biết.

Hình ảnh ghi nhận tại khu vực kinh thành Huế ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn TP.Huế, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong 24 giờ qua, TP.Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 25 - 100 mm; riêng Hương Trà, Hương Thủy, Q.Thuận Hóa và Phú Xuân từ 100 - 180 mm.

Dự báo 48 giờ tới (11 - 13.6): tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Ngày 13.6, TP.Huế vẫn có mưa, có nơi mưa to. Từ ngày 14.6, mưa giảm nhanh và kết thúc đợt.

Trước đó, ngày 10.6, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn TP.Huế cũng đã có công điện, gửi các cơ quan, ban ngành về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị và người dân theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết trong những ngày tới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Cảng vụ Hàng hải, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin duyên hải Huế cần tăng cường thời lượng thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.