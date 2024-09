Miền Bắc xuất hiện mưa 700mm sau bão Yagi, lũ sông Cầu vượt lịch sử năm 1995

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, từ 7 giờ ngày 7.9 - 7 giờ ngày 9.9, miền Bắc và Thanh Hóa có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3).

Tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm, có nơi trên 300 mm như: Vàng Danh (Quảng Ninh) 346 mm, Hòn Dấu (Hải Phòng) 291 mm, Phủ Dực (Thái Bình) 446 mm, Kỳ Sơn (Hòa Bình) 387 mm, Thượng Cát (Hà Nội) 271 mm, Nậm Xây Luông (Lào Cai) 712 mm, Pú Dảnh (Sơn La) 549 mm, Phình Hồ (Yên Bái) 476 mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 531 mm.

Sông Cầu vượt lũ lịch sử năm 1995 ẢNH: PHAN LÊ

Theo dự báo, Tây Bắc bộ ngày và đêm 9.9, có mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm; ngày và đêm 10.9 có mưa 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa ngày và đêm 9.9, khu vực vùng núi và trung du có mưa 50 - 90 mm, có nơi trên 150 mm, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm; ngày và đêm 10.9 có mưa 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm.

Hiện nay, lũ trên sông Hoàng Long đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Bến Đế 3,81 m dưới báo động (BĐ) 3 là 0,19 m; lũ hạ lưu sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại Lý Nhân 9,69 m, trên BĐ1 là 0,19 m. Mực nước sông Thao (Yên Bái), sông Cầu (Bắc Ninh), sông Lục Nam, sông Thương (Bắc Giang) đang lên.

Cụ thể, lúc 7 giờ ngày 9.9, lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 33,69 m, trên BĐ3 1,69 m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 5,47 m, trên BĐ2 0,17 m; trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,7m, trên BĐ3 0,40 m; trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,52 m, trên BĐ2 0,02 m; trên sông Mã tại Lý Nhân 9,5 m, ở mức BĐ1 0,15 m.

Trong 6 tới, lũ trên sông Lục Nam tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức 6,8 m tại trạm Lục Nam, trên BĐ3 0,5 m, sau đó sẽ xuống. Trong 6 - 12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức 34,1 m tại trạm Yên Bái, trên BĐ3 2,1 m, sau đó xuống chậm. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên; lũ trên sông Hoàng Long, sông Mã tiếp tục xuống.

Từ ngày 9 - 11.9, trên các sông khác ở khu vực Bắc bộ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên BĐ3.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cho biết, các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai đang triển khai các biện pháp ứng phó lũ, ngập lụt; sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt, trũng thấp bị ảnh hưởng do lũ; đảm bảo an toàn tính mạng.

Lũ ở sông Cầu đang cao hơn lịch sử

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, đánh giá sau bão Yagi, điều đáng lo ngại nhất lúc này là tình hình mưa lụt ở các tỉnh miền núi phía bắc.

Chiều 8.9, vùng núi phía bắc bắt đầu mưa, có những điểm trong vòng 24 giờ mưa lên đến 700 mm. Một số tỉnh như Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên lượng mưa trong ngày 8.9 đã lớn gấp 2 lần trung bình tháng 9 của những địa phương này. "Đây là dạng thời tiết rất cực đoan", ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, điều lo ngại nhất thời điểm hiện tại là mực nước tại một số sông, suối lớn ở miền Bắc lên mức BĐ3 và ở mức báo động này sẽ gây ra ngập lụt ở hạ du, ảnh hưởng rất lớn đến đê điều.



Ông Hiệp lưu ý, lũ sông Cầu chảy qua Thái Nguyên đang ở cao hơn mức lịch sử năm 1995 khiến địa bàn này lụt rất lớn.

"Chúng tôi phải gấp rút đến Thái Nguyên để cùng các chuyên gia đưa ra các phương án cứu trợ", ông nói thêm.