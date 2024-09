Tin tức thời tiết hôm nay 9.9.2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay (9.9), ở khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8.9 - 3 giờ ngày 9.9 có nơi trên 150 mm như: An Phú (Yên Bái) 256,4 mm, Minh Tiến (Yên Bái) 219,2 mm, Gia Phú (Lào Cai) 157,8 mm, Nấm Dẩn (Hà Giang) 153,4 mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 219,2 mm…

Tin tức thời tiết hôm nay 9.9.2024: Hàng loạt sông ở miền Bắc lũ BĐ3 sau bão ẢNH: ANH HUNG

Dự báo, tại Tây Bắc bộ ngày và đêm 9.9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Ngày và đêm 10.9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Đông Bắc bộ và Thanh Hóa ngày và đêm 9.9, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngày và đêm 10.9, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm.

Cảnh báo lũ sau bão Yagi: Miền Bắc mưa lớn dồn dập, người dân hạn chế ra sông suối

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, lũ trên sông Hoàng Long đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Bến Đế 3,81m dưới báo động (BĐ)3 0,19 m; lũ hạ lưu sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại Lý Nhân 9,69 m trên BĐ1 0,19 m.

Mực nước sông Thao (Yên Bái), sông Cầu (Bắc Ninh), sông Lục Nam, sông Thương (Bắc Giang) đang lên. Mực nước lúc 1 giờ sáng trên các sông như sau: sông Thao tại Yên Bái 33,43 m, trên BĐ3 1,43 m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu 4,21 m, dưới BĐ1 0,09 m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 4,93 m, dưới BĐ2 0,37 m; trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,57 m, trên BĐ3 0,27 m; trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,77 m, dưới BĐ3 0,23 m; trên sông Mã tại Lý Nhân 9,65 m, trên BĐ1 0,15 m.

Trong 6 tới, lũ trên sông Lục Nam tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại Lục Nam ở mức 6,80 m, trên BĐ3 0,5 m; sau xuống. Trong 6 - 12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại Yên Bái ở mức 34,10 m, trên BĐ3 2,1 m; sau xuống chậm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên; lũ trên sông Hoàng Long, sông Mã tiếp tục xuống. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc bộ, Thanh Hóa.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 9.9.2024 từng vùng trên cả nước.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, khu vực đồng bằng có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, phía nam có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía nam có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C; phía bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.