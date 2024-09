Sau bão vẫn còn mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Mưa cực lớn, nhiều người chết sau bão

Dù không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 nhưng ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão, trong ngày 8.9, ghi nhận tại các tỉnh vùng núi phía bắc đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây ra sạt lở đất khiến nhiều người thiệt mạng.

Hiện trường vụ sạt lở đất đá ở xã Mường Hoa (TX.Sa Pa, Lào Cai) khiến 6 người thiệt mạng trong ngày 8.9 ẢNH: HỒNG HẢI

Tại Hòa Bình, mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 3 kéo dài trong suốt ngày đêm 7.9 cho đến sáng 8.9 đã xảy ra sạt lở đồi đè sập hoàn toàn ngôi nhà tầng kiên cố của gia đình ông Xa Văn Sộm (51 tuổi) lúc 5 giờ cùng ngày, làm 4 người tử vong.

Còn tại Lào Cai, hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa lớn trong toàn tỉnh. Tại TX.Sa Pa, từ đêm ngày 7.9 đến sáng 8.9 có mưa rất to. Lượng mưa đo được tại Ô Quý Hồ lên tới 146,8 mm; tại Hoàng Liên 144,6 mm; tại Mường Hoa 142 mm; tại Tả Van 115,2 mm; tại Bản Hồ 109 mm... Do mưa lớn kéo dài, đất đá bị úng nước, lúc 13 giờ ngày 8.9 đã xảy ra vụ sạt lở đồi tại xã Mường Hoa tràn vào 4 hộ dân vùi lấp nhiều người. Vụ sạt lở đất đá này đã làm 6 người chết, 9 người bị thương.

Theo ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND TX.Sa Pa, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường giao thông, khu vực chân đồi, ven suối nhiều vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, nhiều nhà dân có hiện tượng sụt lún, nứt gãy.

Ngoài ra, mưa lớn trong những ngày tới sẽ khiến nước suối dâng cao, đặc biệt là các khu vực có nhà máy thủy điện đang thực hiện xả lũ dễ gây ra lũ quét hai bên bờ sông, suối; nhiều vị trí các tuyến đường có hiện tượng đá rơi, đá lăn nguy cơ ách tắc giao thông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 3 gây mưa lớn ở khắp các tỉnh Tây Bắc bộ, lượng mưa đo từ 7 giờ ngày 7.9 đến 13 giờ ngày 8.9 phổ biến từ 30 - 60 mm, trong đó có nơi trên 200 mm, như: Yên Bái, Hòa Bình từ 100 - 200 mm; Sa Pa (Lào Cai) 237 mm; Tô Múa (Sơn La) 483,8 mm; Tà Xi Láng (Yên Bái ) 455,2 mm.

Cảnh báo sạt lở đất, lũ lớn trên sông, suối

Chiều 8.9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo các địa phương về mưa lớn kéo dài sẽ gây ra lũ lớn trên các sông, suối; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía bắc.

Các ngôi nhà ở xã Bản Mù, H.Trạm Tấu, Yên Bái bị ngập tới mái ẢNH: YÊN BÁI

Cụ thể, từ đêm 8.9 đến hết ngày 9.9, các tỉnh Tây Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; từ đêm 9 - 10.9 khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ tối 8 - 9.9, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ dự báo có mưa từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm như Quảng Ninh 380 mm; Bản Chắt (Lạng Sơn) 268,7 mm... Do mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua, nhiều địa bàn vùng núi các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ nay đến ngày 10.9, các sông khác ở Bắc bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía bắc, đặc biệt các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động (BĐ) 2 - BĐ3, có sông trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2 - 3.

Trong những ngày mưa lũ, người dân hạn chế ra các khu vực sông, suối; tuân thủ nghiêm các cảnh báo về lũ quét, sạt lở, nếu không có việc cần thiết hạn chế di chuyển. Khi đi qua tuyến quốc lộ cần quan sát xung quanh các yếu tố nguy cơ lún nứt, sạt lở để đảm bảo an toàn. Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo về tình hình mưa cũng như các hình thế thời tiết nguy hiểm khác để chủ động phòng tránh. Trong những ngày mưa lớn, người dân cần quan sát hiện tượng nứt tường nứt nhà quanh khu vực mình sinh sống để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

"Trong những ngày mưa lũ, người dân hạn chế ra các khu vực sông, suối; tuân thủ nghiêm các cảnh báo về lũ quét, sạt lở, nếu không có việc cần thiết hạn chế di chuyển. Khi đi qua tuyến quốc lộ cần quan sát xung quanh các yếu tố nguy cơ lún nứt, sạt lở để đảm bảo an toàn", ông Đại nói.