Hà Nội: Bão Yagi quật đổ gần 17.400 cây xanh, 3 người chết

Theo báo cáo nhanh của TP.Hà Nội, tính từ 19 giờ ngày 7.9 đến 7 giờ ngày 8.9, trên địa bàn ghi nhận 14.660 cây đổ và gãy cành do ảnh hưởng của bão Yagi. Giông bão cũng khiến 1 người trên địa bàn Q.Hai Bà Trưng bị thương.



Cây xanh gãy đổ trên phố Nguyễn Quý Đức (Q.Thanh Xuân) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Như vậy, sau hơn 1 ngày chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão Yagi, địa bàn TP.Hà Nội ghi nhận gần 17.400 cây xanh bị gãy đổ và 14 người thương vong (3 người chết, 11 người bị thương).

Ngoài ra, mưa bão còn khiến 274 hộ dân có nhà, công trình bị tốc mái; 4 nhà mái tôn bị sập; 19 công trình nhà ở hư hỏng và đổ gãy nhiều cột điện.

Tan hoang sau bão số 3 (YAGI): ‘Giải cứu’ hàng loạt ô tô bị đè bẹp

Ở khu vực ngoại thành, mưa lớn làm 52 ha diện tích lúa, hơn 159 ha rau màu bị ngập; hơn 13.700 ha lúa và gần 490 ha rau màu bị đổ; 10,3 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng.

Người dân tham gia cùng các lực lượng chức năng dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau mưa bão ẢNH: TUẤN MINH

Ngay trong sáng 8.9, chính quyền TP.Hà Nội đã chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng quân đội, công an, vệ sinh môi trường, các tổ chức chính trị xã hội và người dân dọn dẹp hậu quả do bão Yagi gây ra.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt do cây xanh gãy đổ được lực lượng chức năng tiến hành khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện di chuyển.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả sau mưa bão ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo từ nay đến sáng 9.9, TP.Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, trong đó lượng mưa tại nhiều quận, huyện trên địa bàn khoảng từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Hiện nước trên sông Bùi tại địa phận các xã ven đê thuộc huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức đã ở mức báo động 2.

Người dân và công nhân vệ sinh môi trường quét dọn đường phố sau bão Yagi ẢNH: TUẤN MINH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung nhân lực khắc phục hậu quả mưa bão, duy trì nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hàng, thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý tình hình thời tiết do ảnh hưởng của bão trong những ngày tới vẫn rất đáng lo ngại. Do vậy, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân và nhà nước.