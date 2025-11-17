Lũ vượt báo động 3 trên hai sông Cái lớn nhất Khánh Hòa

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng

Sáng 17.11, mực nước trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đồng loạt vượt báo động 3, với dự báo đỉnh lũ có thể cao hơn từ 0,5 - 1 m trong vài giờ tới, buộc nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học khẩn cấp.

Lũ sông Cái ở Khánh Hòa đang lên nhanh ẢNH: BÁ DUY

Theo bản tin sáng 17.11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đang hứng chịu đợt mưa lớn với cường độ từ 100 -150 mm, có nơi trên 200 mm. Đợt mưa này tập trung ở phía nam tỉnh trong sáng sớm, sau đó dịch chuyển dần lên phía bắc, gây nên tình trạng lũ lụt nghiêm trọng trên hai dòng sông Cái của tỉnh.

Trên sông Cái Nha Trang, mực nước dâng cao với tốc độ đáng lo ngại. Tại trạm thủy văn Đồng Trăng, mực nước đo được lúc 8 giờ là 9,71 m, cao hơn mức báo động 2 là 0,21 m. Đặc biệt nghiêm trọng hơn là tại trạm Diên Phú ở xã Diên Khánh, nơi mực nước đạt 5,6 m - đã vượt mức báo động 3 là 0,1 m.

Trên sông Cái Phan Rang, mực nước tại trạm thủy văn Tân Mỹ đo lúc 8 giờ là 38,27 m, vượt báo động 3 tới 0,77 m, trong khi tại trạm Phan Rang ghi nhận mực nước 3,21 m, cao hơn báo động 1 là 0,29 m. Mực nước đang tiếp tục dâng cao với tốc độ nhanh, khiến cơ quan chức năng phải liên tục cập nhật cảnh báo.

Trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, hàng chục xã, phường và trường học trên địa bàn tỉnh đã ra thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học từ sáng 17.11 cho đến khi có thông báo mới. Các địa phương chủ động cho nghỉ học. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi nhiều tuyến đường có nguy cơ ngập sâu và sạt lở.

Dự báo trong 24 giờ tới, đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang sẽ đạt trong khoảng 7 - 12 giờ tới, với mực nước tại trạm Đồng Trăng xấp xỉ báo động 3, còn tại trạm Diên Phú cao hơn báo động 3 từ 0,5 - 1 m. Trên sông Cái Phan Rang, đỉnh lũ dự kiến đến trong 1-7 giờ tới, mực nước tại trạm Tân Mỹ cao hơn báo động 3 từ 0,5 - 1m, tại trạm Phan Rang xấp xỉ báo động 3. Các sông, suối nhỏ khác trong tỉnh cũng có khả năng xảy ra lũ ở mức báo động 2 - 3, thậm chí vượt báo động 3.

Khánh Hòa ra công điện khẩn sau 2 vụ sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều người chết

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên vừa có công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất sau khi 2 vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn khiến nhiều người thương vong.

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16.11, tại Km 45 đèo Khánh Lê (QL27C, xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) xảy ra sạt lở. Khối đất đá sạt lở trúng va xe khách BS 59H - 531.14 chở 32 người lưu thông theo hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang để ra Quảng Ngãi. Theo báo cáo của lực lượng CSGT, vụ sạt lở khiến 6 người tử vong (4 người đã được đưa ra ngoài, 2 người còn bị mắc kẹt trong xe) và 16 người bị thương.

Vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê (QL 27C, xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đêm 16.11 khiến 6 người tử vong ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, sạt lở tại suối Tường Vy trên đèo Khánh Sơn (TL9, xã Cam An) vùi lấp lán trại có 10 người, 7 người thoát nạn, 1 người tử vong, 1 người đang được cấp cứu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ chiều 16 đến ngày 18.11, Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to với lượng 80 - 100 mm, vùng núi có nơi trên 250 mm. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 - 2, riêng sông Dinh Ninh Hòa báo động 2 - 3.

2 vụ sạt lở liên tiếp ở Khánh Hòa, nhiều người thương vong

Kiên quyết không để người dân qua khu vực nguy hiểm

Trong công điện khẩn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở, kiên quyết không để người dân qua lại ảnh hưởng đến an toàn tính mạng.

18 giờ ngày 16.11, vụ sạt lở tại suối Tường Vy trên đèo Khánh Sơn (Tỉnh lộ 9, xã Cam An, Khánh Hòa) cũng khiến 1 người chết và nhiều người bị thương ẢNH: B.D

Các địa phương phải rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để cảnh báo; chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân tại tất cả các khu vực không bảo đảm an toàn.

Khánh Hòa yêu cầu các trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi có mưa lũ lớn ẢNH: BÁ DUY

Sở GD-ĐT theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán, di dời dân cư, ứng phó sạt lở, lũ quét và cứu hộ cứu nạn.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, tăng cường điều tiết nước vào ban ngày để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, hạn chế điều tiết vào ban đêm.