Mưa lũ tại Khánh Hòa: Nước sông Cái dâng nhanh, người dân leo mái nhà cầu cứu

Chiều 17.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết mưa lũ trên địa bàn đang diễn biến phức tạp với mực nước tại nhiều trạm thủy văn ở mức báo động 3. Lúc 14 giờ cùng ngày, trạm thủy văn Đồng Trăng trên sông Cái Nha Trang ghi nhận mực nước 12,2 m, cao hơn báo động 3 là 1,2 m, trong khi trạm Diên Phú đạt 6,36 m, vượt báo động 3 là 0,86 m. Trên sông Cái Phan Rang, mực nước tại trạm Tân Mỹ là 38,56 m, cao hơn báo động 3 là 1,06 m.

Lũ lên nhanh, hàng trăm hộ phải di dời khẩn cấp

Do mưa lớn và lũ đổ về nhanh, nhiều khu vực chìm trong biển nước, một số hộ dân không kịp trở tay phải leo lên mái nhà chờ ứng cứu. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Bí thư P.Ba Ngòi cho biết: "Lực lượng chức năng vẫn đang ứng cứu người dân ở những nơi ngập nặng".

Tại địa phương này, 15 hộ dân đã được khẩn trương di dời đến nơi an toàn, trong khi nhiều đoạn trên tỉnh lộ 9 bị ngập sâu 0,5 - 1 m, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

P.Tây Nha Trang ngập nặng vào chiều 17.11 ẢNH: V.T.

Tại Nha Trang, nhiều tuyến đường thấp trũng bị ngập cục bộ, đặc biệt khu vực dọc sông Cái và các tuyến đường như 23 Tháng 10, Nguyễn Khuyến, 2 Tháng 4. Nước chảy mạnh từ thượng nguồn khiến mực nước dâng sát mặt đường, tiềm ẩn rủi ro cho người dân lưu thông.

Nước lũ lên nhanh, một số hộ dân P.Ba Ngòi (Khánh Hòa) không kịp trở tay, phải leo lên mái nhà chờ ứng cứu ẢNH: N.L

Tại xã Ninh Phước, mưa lũ khiến 291 người thuộc 94 hộ gia đình phải sơ tán, trong khi nước ngập qua tràn từ 1 - 1,3 m.

Xã Thuận Nam di dời 42 hộ dân, còn 250 - 300 hộ khu vực thôn Văn Lâm 3 vẫn bị ngập cục bộ.

Tại xã Phước Dinh, chính quyền hỗ trợ di dời 18 hộ với 38 nhân khẩu. Riêng xã Phước Hậu, khoảng 100 hộ dân phải di dời, còn 20 hộ đang bị chia cắt do nước chảy xiết.

Khu vực chợ Ga (P.Tây Nha Trang) ngập nặng chiều 17.11 ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT PCCC-CHCN

Tại xã Vĩnh Hải, hầu hết các thôn đều bị ngập, có nơi mực nước lên đến 1,5 m (thôn Khánh Phước, Thái An, Khánh Nhơn 1), xuất hiện sạt lở tại các thôn ven núi như Vĩnh Hy, Khánh Tân. Các cánh đồng ở P.Bắc Nha Trang vẫn đang ngập sâu, thôn Trung đoạn thượng lưu cầu Vĩnh Phương ngập 1 - 1,5 m.

Thiệt hại lớn về hoa màu và công trình

Thiệt hại về nông nghiệp rất lớn với 149,6 ha hoa màu các loại (ngò, ớt, nha đam), 95,8 ha hành tỏi, 100 ha nho và 146 ha ruộng muối bị ngập úng. Gần 100% hoa màu và cây trồng hàng năm tại xã Vĩnh Hải đều bị ngập trong nước. Ngoài ra, 3 ca nô của hộ dân thôn Vĩnh Hy bị chìm.

Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 4 tổ công tác xuống địa bàn để cứu người và hỗ trợ di dời tài sản ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT PCCC-CHCN

Về công trình, công trình đập Hồ Nước Ngọt bị hư hỏng 150 m tường chắn sóng và mái taluy xói lở khoảng 10.000 m2. Tường kè chắn lũ thôn Mỹ Hòa sập 150 m, 1 cây cầu tràn Đồng Nha bị sập hoàn toàn.

Đặc biệt, 30 hộ dân thôn Khánh Nhơn 1 bị ngập sâu 0,5 m, 25 hộ dân thôn Khánh Phước ngập 0,4 m, 4 chòi bị sập và 320 m tường rào khu dân cư bị sạt lở.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 đoàn kiểm tra do các Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn để trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, chiều và đêm 17.11, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 50 mm, có nơi trên 100mm, đòi hỏi các địa phương duy trì chế độ trực 24/24 để ứng phó kịp thời.