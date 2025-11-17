Mưa lũ miền Trung làm 7 người chết, 4 người mất tích

Cập nhật tình hình mưa lũ miền Trung mới nhất, trưa 17.11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lớn từ tối 16.11 đến sáng nay đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Lũ cuốn đất đá xuống khu vực dân cư xã A Lưới, TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đến trưa nay, Khánh Hòa ghi nhận 7 người chết, 1 người mất tích, 19 người bị thương trong hai vụ sạt lở đất xảy ra trên đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn tối 16.11. TP.Đà Nẵng có 3 người mất tích do sạt lở đất.



Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ 19 giờ ngày 16.11 đến 11 giờ hôm nay 17.11, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 150 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Đặc biệt, một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa rất lớn như: Thủy điện La Tó (Quảng Trị) là 517 mm; Bình Tiến 647 mm, Bình Điền (Huế) 587 mm; Thủy điện Rào Trăng 578 mm. Tại Sông Trà (Đà Nẵng) có lượng mưa 483 mm; tại Sơn Long (Quảng Ngãi) 332 mm; tại Ea Bar (Đắk Lắk) 384 mm.

Tại Quảng Trị, các tuyến đường QL9B, QL15D có 3 vị trí ngập sâu từ 0,2 - 0,4 m; nhiều ngầm tràn tại tỉnh lộ 571, 586 ngập 0,5 m.

Tại TP.Huế, QL49B đang bị ngập 3 vị trí với độ sâu từ 0,2 - 0,5 m; đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2 bị ngập 0,4 - 0,5m. TP.Huế ghi nhận xảy ra 6 điểm sạt lở trên QL49 và đường Hồ Chí Minh. Tại Đà Nẵng, QL40B đoạn qua xã Nam Trà My bị sạt lở, chia cắt giao thông.

Tại Khánh Hòa, ngập cục bộ xảy ra ở một số điểm trên tuyến đường phường Bắc Nha Trang, xã Khánh Vĩnh với độ sâu 0,2 - 0,3 m. Khánh Hòa đã tạm dừng một số tàu tuyến Bắc - Nam đi qua xã Nam Cam Ranh.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng trong mưa lũ miền Trung

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn khiến lũ trên các sông miền Trung đang lên nhanh.

Nhiều khu vực ở miền Trung đang có mưa lớn xối xả ẢNH: VNDMS

Lúc 8 giờ sáng nay 17.11, tại TP.Huế, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,71 m, vượt báo động 2 là 0,71 m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,96m, trên báo động 3 là 0,46 m.

Tại TP.Đà Nẵng, lũ sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 9,07m, trên báo động 3 là 0,07 m. Lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 3,06 m, trên báo động 2 là 0,06 m; lũ sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,55 m, trên báo động 2 là 0,55 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia tiếp tục lên và ở trên dưới báo động 3. Sông Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng kết hợp không khí lạnh và đới gió đông trên cao, từ ngày 17 - 18.11, từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa từ 200 - 400 mm, có nơi trên 700 m. Khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà có mưa từ 100 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Phía tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa từ 60 -120 mm, có nơi trên 200 mm.